Formand Niels Jørgen Hansen opfordrede fra talerstolen til at blive endnu dygtigere og skarpere. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Hele Sjællands mediehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hele Sjællands mediehus

Sjælland - 15. juni 2020 kl. 20:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællandske Medier holdt i aftes generalforsamling i coronavirussets skær. Pandemien og dens konsekvenser for alle, herunder også læserne og de mange annoncører, der oplever meget vanskeligere vilkår for deres virksomhed, var det naturlige udgangspunkt for formand Niels Jørgen Hansen i hans beretning.

Læs også: Fire farveller og tre gange goddag

Han bemærkede, at det har været en vanskelig tid for alle, også Sjællandske Medier, der har mistet annonceindtægter i stor skala og oplevet, hvor svært det er at bedrive journalistik i et samfund, der er lukket ned.

- Men vi er ikke hårdere ramt end så mange andre, så lad os ikke pive alt for meget, sagde Niels Jørgen Hansen og glædede sig over, at det er lykkedes at komme på gaden hver eneste dag.

- Vi kan søge at tilpasse vores udgifter. Det er også sket. Men vi kan ikke lukke ned i samme omfang som andre, for det er ikke mindst i krisetider, at der er brug for god journalistik og viden om, hvordan myndigheder og politikere håndterer deres ansvar, sagde han.

Formanden ønskede mediepakken fra Christiansborg velkommen, men pointerede, at den ikke kan forhindre, at 2020 ikke giver et regnskab, som vi er glade for.

Nye ugeaviser Derefter fik glæden over at have købt Politikens Lokal- aviser i Nordsjælland lov at tage over.

- Ved årsskiftet overtog vi 14 veldrevne og stærke lokalaviser i et område, der er nyt for os i forhold til ugeaviser. Nordsjælland er et område med et betydeligt potentiale. Det område, som vi nu dækker med dels Frederiksborg Amts Avis, dels vore nye ugeaviser, har 600.000 indbyggere.

- Vi har ikke lagt skjul på, at vi vil være hele Sjællands mediehus. Med overtagelsen af de 14 lokalaviser er vi lige så stærke i Nordsjælland som i Vest-, Midt- og Østsjælland.

Niels Jørgen Hansen tilføjede, at Sjællandske Medier siden også har styrket sine aktiviteter ved at overtage Sydsjællands Tidende, der nu er lagt sammen med Ugebladet Sydsjælland.

- Det kan måske lyde som om, vi bare vil være store for at være store. Derfor vil jeg understrege, at vi har købt ugeaviserne, fordi vi mener, at det vil være en god forretning for os. Et stort bladhus kan drage fordel af fælles ressourcer og dermed blive mere konkurrencedygtigt.

Et udfordret marked - Markedet er sådan, at vi skal udnytte alle muligheder for at gøre det bedre. I år fik vi den uventede overraskelse med coronakrisen, men også i de foregående år har vi mødt udfordringer, på grund af fald i annoncemarkedet. Store dele af detailhandelen har det svært. En del af annoncekronerne søger andre kanaler. Så vi skal være endnu dygtigere og skarpere.

- Vi har nøje overvejet, hvor mange udgivelser vi skal have i et område. Det har først til færre udgivelser. I områder, hvor vi tidligere udkom to gange om ugen, udkommer vi nu kun en gang, og nogle steder har vi slået ugeaviser sammen. Færre udgivelser, men bedre produkter - og bedre økonomi.

- Vi skal kunne tåle rystelser, så vi også er her i morgen. Det kræver, at vi har fokus på, at den fundamentale økonomi er bedre. Det er en af grundene til, at der er gennemført nogle strukturelle ændringer, der skal give en mere smidig og effektiv forretning. Dels er nogle ugeaviser lagt sammen, dels er de fleste af vores datterselskaber lagt ind i moderselskabet, så vi har en mere transparent organisation.

Formanden indstillede på bestyrelsens vegne til et udbytte til aktionærerne på fem procent.

Det lokale fokus Niels Jørgen Hansen hæftede sig i sin beretning også ved, at Sjællandske Medier vil gøre en forskel i udgivelsesområdet.

- Vi vil bidrage med seriøs information, være med til at skabe bred debat og være et forum, hvor meninger kan brydes. I en tid, hvor mediebilledet præges af mere fokus på det hurtige og det overfladiske, er der brug for os, og der er brug for, at sådan nogle som os prioriterer lokale og regionale forhold.

- Sidste år gav folketingsvalget os en særlig mulighed for at give plads til debat og til at give lokale kandidater en mulighed for at komme til orde. Det var et eksempel, hvor vore medier viste, at vi kan noget, ingen andre kan, og som er af væsentlig samfundsmæssig betydning.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at vi skal have meget fokus på vor økonomi. Men det skal ikke betyde, at vi lægger mindre vægt på at udvikle vor journalistik. Vi skal være stærke - både digitalt og på print - og vi skal være fremme i skoene med vor journalistik. Vore medier skal være nødvendige, relevante, interessante og skarpe.

- Derfor er det vigtigt, at vi har en organisation, hvor alle trækker med. Vi er glade for, at vi har medarbejdere, som bakker op og giver et ekstra nøk, når det er påkrævet - og som tager det i stiv arm, som når vi i forbindelse med coronakrisen må leve med unormalt vanskelige vilkår.

relaterede artikler

Penge til frivillige 15. juni 2020 kl. 20:53

Sjællandske Medier rækker ud til flere 15. juni 2020 kl. 20:51

En anderledes generalforsamling 15. juni 2020 kl. 20:50