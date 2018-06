Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er overrasket over problemerne med Sundhedsplatformen. Arkivfoto: Tine Fasmer Foto: unknown

Heino Knudsen om SP: Det må ikke tage tre år

Sjælland - 07. juni 2018 kl. 19:10 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samtlige 7500 krav i kontrakten var i store træk opfyldt, da Regionens programstyregruppe i december godkendte leverancen af Epics Sundhedsplatform.

- Underskriften er en ren administrativ proces, hvor man kvitterer for, at kontrakten er opfyldt og programmet er leveret, siger regionsrådsformand, Heino Knudsen (S).

Derfra er det store spørgsmål, om regionerne i Østdanmark har fået, hvad de ønskede, da de bestilte Sundhedsplatformen:

- Jeg ikke udtale mig om, hvad der teknisk er leveret. Det er en fælles bestyrelse, som vurderer det. Men i forhold til udfordringerne lige nu, så har vi ikke fået, hvad vi havde regnet med. Der havde vi nok undervurderet processen. Det har overrasket mig, at det var så stor en proces, fortæller Heino Knudsen om købet af Sundhedsplatformen.

Tre år er for længe

Med godkendelsen af leverancen af Sundhedsplatformen binder regionen sig til programmet i fire år. Men Heino Knudsen forventer, at problemerne bliver langt mindre inden den tid er gået:

- Det må ikke tage tre år at få til at fungere. De skal virkeligt have flyttet sig i den gode retning i løbet af et år. Brugerfladen og tilretningerne, som der er behov for, skal blive bedre, siger han.

Hvad der skal ske, hvis det ikke bliver bedre, er svært for ham at sige, da det tager tid og er en hård proces, at implementere et nyt IT-system:

- Vi kan ikke sidde med de her udfordringer i tre år. Mit fulde fokus er, at løse problemet. At skrotte systemet betyder, at vi skal arbejde med blyant og papir fra i morgen, og så går der flere år før vi har et nyt system, forklarer han og understreger, at han sætter sin lid til, at Sundhedsplatformen kommer til at fungere efter hensigten.