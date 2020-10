40-åirge Heino Knudsen fra Nakskov kom i regionsrådet ved valget i 2017 og blev regionsrådsformand. Det håber han at kunne gentage i efteråret 2021.

Send til din ven. X Artiklen: Heino Knudsen er klar til fire år mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Heino Knudsen er klar til fire år mere

Sjælland - 23. oktober 2020 kl. 11:10 Kontakt redaktionen

Regionsrådsformand Heino Knudsen er valgt som Socialdemokratiets spidskandidat uden modkandidater og går efter at beholde posten efter regionsrådsvalget i november 2021.

- Jeg er stolt over at vores bagland har vist mig denne store tillid. Det tager jeg som et stort skulderklap for det arbejde som ikke bare jeg, men hele den socialdemokratiske gruppe, i et stærkt samarbejde med en række andre partier i regionen, har leveret de seneste år, siger Heino Knudsen.

Han fik 23.463 personlige stemmer ved regionsrådsvalget i 2017, hvor han kom i regionsrådet for første gang og dannede en konstituering, der ud over Socialdemokratiet består af SF, Dansk Folkeparti - og indtil forleden også Liberal Alliances ene mandat, for LA's Egon Bo er nu Konservativ.

- Det er vigtigt at vi fortsætter den samarbejdskurs, som Heino har stået i spidsen for indtil nu - samarbejde i regionsrådet, men også en konsekvent og ordentlig håndtering af de problemer og sager, der er dukket op, udtaler Ida Marker, formand for den socialdemokratiske regionsbestyrelse.

Socialdemokratiet, der har 14 regionsrådsmedlemmer i denne valgperiode, har endnu ikke valgt de øvrige kandidater til regionsrådsvalget. Det sker i maj næste år.