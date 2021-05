Heino Knudsen er meget begejstret for regeringens uddannelsesudspil, der flytter flere uddannelsespladser til blandt andet Region Sjælland. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Heino Knudsen er begejstret for regeringens udspil om uddannelser

Sjælland - 27. maj 2021 kl. 15:24 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Formanden for regionsrådet i Region Sjælland, Heino Knudsen (S) kan ikke få armene ned over regeringens udspil om uddannelser. Han mener, at udspillet er den helt rigtige vej at gå for både Region Sjælland og Danmark.

- Gennem mange år har man løbende centraliseret på uddannelsesområdet. Den udvikling bliver nu skubbet tilbage, og det lover bestemt godt for fremtiden, siger Heino Knudsen.

Han glæder sig især over, at der er flere »godbidder« til Region Sjælland i udspillet.

- Eksempelvis er det dejligt, at vort store arbejde med at sikre en hel lægeuddannelse til Køge nu bærer frugt. Det kommer til at betyde meget for forskningen og udviklingen på regionens universitetshospital. Og på hospitalsområdet glæder jeg mig naturligvis også over, at vi nu får en radiografuddannelse til Næstved.

Heino Knudsen mener desuden, at det er vigtigt, at en stor del af velfærdsuddannelserne til lærer, sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog nu bliver rykket ud i de områder, hvor der er brug for dem.

- Det viser sig jo, at mange finder job, hvor de er uddannet. Derfor er det på ingen måde ligegyldigt, hvor uddannelserne er placeret, påpeger Heino Knudsen.