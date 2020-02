Vi har alle sammen et ansvar for at modgå klimaforandringer, mener tiligere miljøkommissær og -minister Connie Hedegaard. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Hedegaard: Ansvaret for klimaet er dit og mit

Sjælland - 01. februar 2020 kl. 06:54 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For ganske nylig vedtog et bredt flertal i Folketinget en målsætning om, at Danmark skal nedbringe den samlede CO2-udledning med 70 procent henover de kommende 10 år.

Det er en målsætning, der kræver en samfundsmæssig indsats, hvis det skal lykkes at nå den. Og ansvaret for at komme dertil ligger ikke kun hos politikerne. Det er i lige så høj grad dit og mit, mener Connie Hedegaard, der er tidligere miljøminister, miljøkommissær i EU og i dag sidder som formand for den grønne tænketank Concito.

- Det er dig og mig, der har ansvaret. Vi lever i et demokratisk samfund, så vi har et ansvar som borgere. Men også som forbrugere, for vi kan jo sende signaler til producenter og virksomheder ud fra, hvad vi vælger at købe og ikke at købe, fastslår hun.

Madspil og genbrug Hun mener dog også, at vi er godt på vej og at danskerne gerne vil påtage sig ansvaret og gøre en indsats.

- Sådan noget som madspild, tror jeg, mange danskere er opmærksomme på og forsøger at ændre på. Og så er det som om, den »brug og smid væk«-kultur, der var helt acceptabelt for nogle år siden, ikke er accepteret længere. Særlig hos de unge. For dem er det rigtig fint, hvis man køber noget tøj i en genbrugsbutik, og bytter det væk igen. Jeg tror, at vi gerne vil leve på en måde, så vi kan sige, at vi gør vores, siger Connie Hedegaard.

Hvad kan jeg gøre? Hun har dog også forståelse for, hvis man sidder hjemme i sofaen og vrider sig ved tanken om det store ansvar, der reelt ligger i at vende udviklingen på klimaområdet.

Men det handler heller ikke om at ændre alting i et snuptag. Det kan ske gradvist, så man også selv kan følge med fastlår Connie Hedegaard.

- Jeg kan godt forstå, hvis man sidder hjemme og ser i fjernsynet, at et stort stykke is brækker af på Nordpolen eller Sydpolen, at man så siger: "Jeg er en almindelig dansker og har travlt med mange ting. Polerne smelter, hvad kan jeg gøre ved det?" Det kan man jo godt blive helt lammet af. Men der må vi erkende, at vi selvfølgelig ikke kan løse alle verdens problemer selv. Men vi kan jo gøre noget der, hvor vi har mulighed for at påvirke tingene. Og så, når vi har fået de vaner ind i hverdagen, så prøver vi at finde nye ting, vi kan ændre på, siger hun.

Sjællandske Medier begynder i dag, 1. februar, en større serie, hvor vi kigger på nogle af de mange, grønne succeser, som borgere, virksomheder, organisationer og kommuner har sat gang i netop for at gøre deres for at mindske klimabelastningen.



