Hedebølge har givet livreddere travlt: Se tallene fra din strand

Trygfondens Kystlivredning lukkede onsdag aften ned for vagttårnene for sidste gang, og Trygfonden kan nu gøre status:

Juli måned har ellers været den koldeste i 22 år. Men lige da sommerferien sluttede for mange danskere, indfandt hedebølgen sig så pludselig. Og det har betydet, at der har været ekstraordinært mange mennesker på standen i august, fortæller Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Pas på - livredderne har lukket ned

TrygFonden opfordrer til, at man passer ekstra meget på, når man skal ud og bade, ro, surfe eller stå på de populære Stand Up Paddle-boards (SUP) i den kommende tid. For der vil der ikke længere være livreddere til stede, hvis man kommer i problemer.