Havørnen - himlens hesker

Sjælland - 08. juli 2020

Mange har nok set dens gigantiske kontrafej på en klar, blå sommerhimmel.

I ensom majestæt svæver den højt oppe over landskabet.

Havørnen, også kendt som den flyvende dør på grund af dens enorme vingefang på om mod 2,5 meter, er himlens ubetingede hersker her til lands.

Den store rovfugl - Nordeuropas største - har faktisk været udryddet i Danmark i en lang periode i 1900-tallet. Men gennem de seneste 25 år er den langsomt men sikkert kommet tilbage til landet, og i dag kan man se den flere steder på Sjælland - ja, selv helt inde på Kalvebod Fælled ved København har havørnen fundet sig tilrette.

I dag er der lige omkring 100 ynglende par spredt ud over Danmark.

Må leve med mobning

Selvom man er en stor kleppert, ja så er det ikke altid, andre fugle har den fornødne respekt for himlens hersker.

Mindre fugle, som for eksempel krager, driller ofte havørnene, ikke mindst når rovfuglen kommer lidt for tæt på yngle- og redepladser. Men »angriberne« sørger ganske sikkert for ikke at komme alt for tæt på.

Og havørnne lader sig sjældent genere af mobberiet.

Det kræver ganske enkelt for meget energi, og den vil havørnen gerne spare på, så den kan jage efter føde.

Det gør den som reglen om morgenen og om formiddagen, så her er der de bedste muligheder for at se »døren« i luften.

Når havørnen har spist, holder den som regel til i et træ, hvor den kan passe sig selv, slappe af og pudse sine fjer.

Fisk og fugle til frokost

Havørnens spisekort er alsidigt, og den tager lige så gerne en fisk, en skarvunge direkte fra reden eller et lækkert ådsel.

Selvom havørnen er stor og har enorme og skarpe klør, så er den ikke bygget til at jagte større, levende landdyr som for eksempel harer fra luften.

For tiden vil man kunne opleve, at havørnens unger for første gang får luft under vingerne.

Havørnen ruger på de normalt et til to æg i løbet af foråret, og i løbet af sommermånederne bliver ungerne flyveklare og svæver ud fra reden, der i øvrigt lige som fuglen selv er enorm. En havørnerede kan veje op mod en ton.

Du kan læse mere om havørnen på naturstyrelsen.dk.