Sjælland - 21. juni 2021
Af Anders Spanggaard

Harry synes han har Danmarks bedste job

Tænk hvis du vandt. Sådan lyder et reklameslogan for Danske Spil, og der er jo faktisk nogle, der vinder. For nogle af dem er det en overvældende oplevelse, fordi de vinder ganske mange penge.

De spillere, der vinder 1,5 millioner kroner eller mere, tager Danske Spil hånd om ved at tilbyde dem rådgivning. Nogle husker måske Preben Bertelsen, som var den første millionærrådgiver i Danske Spil. Siden har Danske spil opgraderet rådgivningen, så der nu er to millionærrådgivere - én, der dækker øst for Storebælt, og én, der dækker vest for Storebælt.

Harry Aamann dækker vest for Storebælt, og han har haft jobbet som millionærrådgiver i 15 år.

- Det er Danmarks bedste job. Jeg er jo sammen med glade vindere, som gerne vil have nogle gode råd fra mig. Så jeg har et job, der er både meningsfuldt og hyggeligt, fortæller Harry Aamann.

Ifølge millionærrådgiver Harry Aamann siger langt de fleste vindere af de store gevinster »ja tak« til rådgivningen fra Danske Spil. De er simpelthen »rundt på gulvet« over, at de pludselig er blevet millionærer, og så er det rart at få nogle gode råd fra en person, der kan bevare det kølige overblik.

Holder på pengene Harry Aamann fortæller, at mange mennesker fantaserer om alt det, de gerne vil købe, hvis de vinder den store gevinst, men for virkelig mange bliver det en helt anden sag, når de pludselig får millioner af kroner ind på kontoen.

- Mange af de nyslåede lottomillionærer bliver nærmest ramt af æresfrygt over at have rådighed over og ansvar for så mange penge. De bliver derfor grebet af en trang til at passe rigtig godt på pengene, og det giver sig udslag i, at de nærmest ikke tør bruge af pengene. Nogle gange må jeg så prikke lidt til dem og spørge ind til, om der da slet ikke er noget, de ønsker sig - en ny bil for eksempel.

Harry Aamann har en baggrund som statsautoriseret revisor, og det mener han er en udmærket ballast at have med sig, når man skal være millionærrådgiver i Danske Spil. Revisorer er gode til at sætte sig ind i folks økonomiske situation og kommer med gode råd om, hvordan penge forvaltes bedst. Og det er netop, hvad der er brug for, når han skal rådgive nyslåede millionærer.

Yderst fornuftige Som Harry Aamann allerede har antydet, er vinderne næsten alle sammen forsigtige og yderst fornuftige, når det kommer til at forvalte den store gevinst.

- De farer ikke hen til chefen på deres arbejdsplads og hælder indholdet i papirkurven ud over hovedet på ham, mens de med høj røst proklamerer, at nu siger de altså op. Næ, de tager det såmænd stille og roligt og beholder deres arbejde, selv om de er blevet millionærer. Heldigvis er langt de fleste jo glade for deres arbejdsplads, og hvorfor så ikke blive ved med at arbejde, lyder det fra Harry Aamann.

Han tilføjer, at der dog er nogle, der går ned i tid på jobbet.

Men hvad råder Aamann så de nyslåede millionærer til?

- Det er altid fornuftigt at få afviklet gæld. Jo mindre gæld, desto mere frihed har man. Der er også nogle, som køber et hus, og fast ejendom er jo helt klart en fornuftig investering. Endelig kan pengene jo også investeres i værdipapirer som aktier og obligationer. Men jeg giver ikke råd om, hvilke værdipapirer vinderen skal købe. Her henviser jeg til vinderens bank eller en uafhængig investeringsrådgiver. Jeg nøjes med at gøre opmærksom på, at køb af værdipapirer er en mulighed for at anbringe nogle penge, fortæller Harry Aamann.

Millionærklub Lotto-millionærerne kan også udveksle erfaringer, søge råd og vejledning hos hinanden, hvis de har lyst til det. Danske Spil har nemlig oprettet en klub, hvor millionærerne ind imellem mødes og hygger sig sammen. Disse sammenkomster er Harry Aamann også med til, og det nyder han meget. I det hele taget har han efter eget udsagn et drømmejob, hvor han møder mange glade og hyggelige mennesker.

Det veksler lidt, hvor mange lotto-millionærer Harry Aamann rådgiver, men en 30-40 stykker om året bliver det til. Og med hele det vestlige Danmark som arbejdsområde, bliver det til nogle lange køreture. Men det generer ikke Harry Aamann.

- Jeg slapper af, når jeg kører bil, og jeg ved jo, at det er noget glædeligt, jeg er på vej ud og tale med folk om, så det er fint nok, lyder det fra den ene af Danmarks to millionærrådgivere.