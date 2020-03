Har du sne - send et billede

Har du sne i baghaven, på taget eller bilens køler? Så snup et foto og send det til os, så laver vi et galleri over, hvordan det ser ud ud over Sjælland på denne første sommertids-dag. Du kan sende billedet her:

Send dit vinterfoto! eller ved at skrive mailadressen: sndk@sn.dk

Sne har vi jo ikke været forvænt med denne vinter. Regn ja. Og masser af det. Men sneen har haft lange udsigter.

Derfor var der nok også mange, som blev overraskede, da de her søndag morgen slog øjnene op og kiggede ud af vinduet og så et hvidt vinterdække på den forårsgrønne græsplæne.

Vinteren bliver dog en kort fornøjelse. I løbet af dagen får solen magt, og så er den vinter væk!