Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil appellerer direkte til de danske forældre om at hjælpe deres sønner og døtre med at begrænse Covid-19-smitten. Foto: Les Kaner

Har du børn - så får du nok brev fra ministeren

»Kære forældre«. Mandag den 22. september gik der et brev ud fra Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), henvender sig direkte til forældre med børn i skole og på ungdomsuddannelse.

De opfordres til at tale med børnene om risikoen for smitten, fordi corona-virus nu spredes blandt børn og unge i alderen 10-29 år.

Desuden fremhæver ministeren, at forældrene »bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.« Det gælder også klassefester, fælles fødselsdage, forældrearrangementer og lignende private arrangementer, der ofte er arrangeret af elever eller forældre.

Forældrene anmodes også om at opfordre børn og unge med mobiltelefon til at bruge smitte-stop-app'en, vise deres børn, at »man kun krammer de venner, som man i forvejen ses meget med«, samt tale med børnene - der har alderen til det - om senfølger af corona.