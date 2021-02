Mandag var SOS International klar til at åbne nye testcentre, som dette i Ringsted. Men der er halvt så mange tilbud, som da Falck havde opgaven. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Halvt så mange teststeder: Her kan du lyn-testes

Sjælland - 01. februar 2021 kl. 10:40 Kontakt redaktionen

Der vil fra i dag være omkring halvt så mange testcentre i Danmark, hvor man kan få en lyntest for corona. Til gengæld vil en større del af testindsatsen blive mobil.

Der vil være 33 faste testcentre for lyntest fordelt i hele landet. Det viser en opgørelse fra SOS International og Carelink, der har vundet opgaven med at foretage lyntest for det offentlige. Det er omkring en halvering fra de nuværende 61 testcentre, der er fordelt på fire private udbydere.

Indtil i går havde Falck og Copenhagen Medical også opgaven, men de tabte udbuddet om at have opgaven fra 1. februar mod de to andre virksomheder.

Fakta Her kommer de faste lyn-teststeder til at være på Sjælland:





Kalundborg, Nørre Alle 133

Køge, Gymnasievej 29

Næstved, Nygårdsvej 110

Ringsted, Bragesvej 1

Roskilde, Støden 18, st.

Nyløbing F, Toldbodgade 2

Ishøj, Ishøj Østergade 16

Brøndby, Kulturhus Brønden, Brøndby Strand Centrum 60

Charlottenlund, Bregnegårdsvej 2A

Frederiksberg, Nitivej 6

Frederiksberg, Domus Vista, Nordens Plads (B

Frederiksberg, Frederiksberg Rådhus

Frederiksværk, Gjethuset, Gjethusgade 5

Helsingør, Havnen, Landgangsbroen, 1. sal, Færgevej 9

Holte, Loppemarkedspladsen, Holte Stationsvej 3

København, Tietgensgade 67 Her kommer de faste lyn-teststeder til at være på Sjælland: Carelink har opgaven i Region Syddanmark, mens SOS International har de fire øvrige regioner.

De to virksomheder skal samlet kunne udføre 100.000 lyntest om dagen. 40.000 skal være i de faste testcentre.

I Region Sjælland skal der udføres 14.000 daglige lyntest.

Regionen oplyser, at 40 procent af kviktestene vil blive tilbudt fra de seks faste teststeder i Kalundborg, Roskilde, Ringsted, Næstved, Nykøbing F. og Køge. De resterende 60 procent vil blive fordelt på lokale pop-up teststeder og udkørende biler. Regionen er i dialog om placeringen med SOS International og de kommuner, som vil få et pop-up teststed. Indtil da vil kapaciteten blive brugt på virksomheder, sociale institutioner, plejecentre og botilbud.

- Kviktesten er et vigtigt værktøj i arbejdet med at få COVID-19 under kontrol. Vi har i Region Sjælland placeret de faste teststeder ud fra kriterier som geografi i forhold til regionens egne testcentre, ligesom vi også har set på, om der ligger store uddannelsesinstitutioner eller virksomheder, som det vil være hensigtsmæssigt at tilgodese, siger Anne Øster Hjortshøj, enhedschef i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Region Sjælland har desuden kapacitet til 15.000 daglige PCR-test. Regionen har testcentre i alle 17 kommuner.

