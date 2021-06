Hallo? Bedre mobildækning til sygehuse

Regionsrådet har afsat 26 millioner kroner til at opgradere de nuværende netværk til 4G-hastigheder på alle seks sygehuse samt i psykiatrien. Opgraderingen åbner også op for en opgradering til 5G-signal, når det bliver udrullet for alvor.

- Vi forventer, at der vil være et stigende behov for behandlingsforløb og andre sundhedstilbud via video og andre digitale løsninger, fordi det er bekvemt for borgeren og samtidig også fungerer sundhedsmæssigt godt. Der er kommet turbo på onlinebehandlingsforløbene under pandemien, og borgerne har set, at det i mange henseender fungerer lige så godt som at skulle møde fysisk op. I den forbindelse ser vi nu en fordel i at samle kræfterne i Næstved, siger Heino Knudsen.