I alt 58 nye mobilmister forventer TDC at stille op i Region Sjælland (det blå område) over de to næste år. Grafik: TDC Group.

Hallo? Bedre mobildækning på vej

TDC Group har indgået aftaler med alle 17 kommuner i Region Sjælland, der sikrer, at der i løbet af de to næste år bliver opstillet i alt 58 nye mobilmaster rundt om i hele regionen.

- Vi ser lige nu en rigtig positiv udvikling, hvor mange kommuner spiller med og bidrager til, at vi kan forbedre mobildækningen til fordel for borgere over hele Sjælland. De seneste aftaler er rigtig gode eksempler på, at kommunerne kan gøre noget aktivt for at sikre en god digital infrastruktur til deres borgere og virksomheder, siger underdirektør i TDC Group, Martin Nielsen.