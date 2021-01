Haarder: Støjberg søger omtale og konflikt

Venstres mest erfarne folketingsmedlem Bertel Haarder kritiserer partiets afgående næstformand Inger Støjberg for at tage patent på Venstres værdier.

- Jeg deler samtlige værdier, hun beskrev, og er lige så meget kerne-Venstre, som Inger Støjberg. Men hun tager patent på det og stiller det op, som om hun er den eneste med de holdninger, som om at alle vi andre ikke deler de samme værdier. Det synes jeg ikke om. Det siger noget om hendes evne til at gøre tingene konfliktfyldt, siger Bertel Haarder, der er valgt i grevekredsen i Sjællands Storkreds.

- Jeg var Danmarks første integrationsminister og omlagde hele udlændingepolitikken, blandt andet ved at gribe ind over for familiesammenføringerne. Det, der blev gennemført i min ministertid, udgør stadig det meste af det, som er gældende i dag. Jeg måtte stå skoleret over for den internationale presse, siger Bertel Haarder, der på den baggrund kun har ganske lidt til overs for Støjbergs omtale af den modstand, hun har mødt som integrationsminister og værdipolitiker.