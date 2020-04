Foto: Per Vagnsø

Håndsrækning til grønne busser

23. april 2020

R-busserne, der kører på tværs af kommunegrænserne rundt mellem Sjællands byer, skal fremover køre mere på el, brint, biogas eller biodiesel i stedet for benzin eller diesel.

Det er i hvert fald ambitionen hos S-regeringen, dens tre støttepartier og Alternativet. De er blevet enige om at afsætte 75 millioner, der var afsat på finansloven til grønne transportinitiativer, til at oprette en pulje, som Region Sjælland, Region Hovedstaden og de 46 kommuner i Østdanmark kan søge støtte fra til at få dækket merudgifter ved at bestille mere klimavenlige busser, end dem, de har kontrakt på i dag. Det oplyser Transportministeriet.

- Det er vigtigt, at vi får gjort den kollektive trafik endnu grønnere, end den er i dag. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi har indgået en aftale, som skal være med til at sætte yderligere gang i den grønne omstilling af bustrafikken rundt om i landet, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Også kommuner, der driver bustrafik på landets øer, vil kunne søge fra puljen.

Ifølge SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen er den grønne omstilling godt i gang i de store byer, hvor mange af buslinjerne giver overskud. Anderledes ser det ud i landdistrikterne og på øerne:

- Her er det dyrere og mere omkostningstungt at køre bus, og derfor går det også mere trægt med den grønne omstilling. Derfor er det giodt, at vi med de her midler, kan give et kærligt skub i den rigtige retning, siger hun til nærværende avis.

Med aftalen følger der også et samarbejde mellem Christiansborg og landets fem største kommuner, som skal åbne op for, at de fem kommuner sætter endnu mere fart på den grønne omstilling i den kollektive trafik.