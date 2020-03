Håndspritten flyver ned fra hylderne

Man kommer næsten til at tænke på historier om tiden med rationeringsmærker og salg »under disken«. For håndsprit og alcogel er svært at opdrive på hylderne hos apotekere og andre butikker.

Det er et andelsselskab ejet af de danske apoteker, som står for udvikling, indkøb, salg og markedsføring af apotekernes eget mærke, Apotekets.

- I løbet af de første dage lige efter, at den første dansker fik konstateret smitte med COVID-19, så vi en 50-dobling af salget af håndsprit. I de næste dage faldt det til en 40-dobling, men det er kun, fordi der begyndte at være udsolgt. Folk har hamstret fuldstændigt vildt, købt flere 1-liters dunke og slæbt hjem, fortæller direktør Jon Rosendahl fra Apotekernes Amba.

- Der er apoteker, som har håndsprit, og der kommer lidt løbende. Men apotekerne er nødt til at sætte begrænsninger på og prioriterer eksempelvis sundhedspersonale. Plejehjem med videre får jo normalt via en offentlig indkøbsordning, men de mangler også, så de går også på apoteket, siger Jon Rosendahl.

Han vurderer, at de danske producenter af håndsprit først har fået produktionen så højt op, at man kan får fyldt lagrene i næste måned.

- I almindelige situationer ville jeg sige, at man bør holde igen med håndsprit med mindre, at man er syg eller er på et hospital eller andre steder med syge og svækkede mennesker. Men vi står i en situation med et sygdomsudbrud, og myndighederne anbefaler hyppig håndvask og brug af håndsprit, siger Peder Worning.