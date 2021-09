Se billedserie Diskussionen gik livligt, da betydningen af uddannet arbejdskraft var til debat i panelet bestående af Lisbeth Dalgaard, købmand i Hørsholm og formand for DA, Per Junge, elinstallatør i Kalundborg, Michael Kaas-Andersen, direktør, ZBC og Hanne Leth Andersen, rektor på Roskilde Universitet. I midten ses moderator Lene Johansen. Foto: Thomas Olsen

Håndens arbejde skal tales op

07. september 2021

På Sjællandske Mediers jubilæumskonference »Fremtidens Vækstmuligheder på Sjælland« blev betydningen af uddannet arbejdskraft diskuteret i en paneldebat. En problemstilling der bliver mere og mere påtrængende i Sjællandske Mediers udgivelsesområde. Der mangler arbejdskraft med stort set alle erhvervsuddannelser.

- Vi hungrer efter uddannet arbejdskraft, og heldigvis oplever vi, at mange af de unge godt vil os. Men desværre er mange af de unge meget teoretiske i deres tilgang til tingene. De har ikke bygget sæbekassebiler og leget med modeltog, og det kan vi godt mærke, fortalte Per Junge, elinstallatør og direktør i Electricom i Kalundborg.

Hanne Leth Andersen, rektor på Roskilde Universitet deltog også i paneldebatten og repræsenterede dermed den akademiske verden. Nogle kunne måske have en fordom om, at hun ville rynke på næsen af behovet for at tale en mere praktisk tilgang til tilværelsen op. Men det var ingenlunde tilfældet.

- Jeg er helt enig i, at meget i uddannelsesverdenen er blevet over-akademiseret. De unge skal også lære at bruge deres hænder. Derfor gør vi på Roskilde Universitet meget ud af at sende de studerende på praktikophold i en virksomhed, og når vi laver projekter, er der meget fokus på det anvendelses orienterede, lød det fra Hanne Leth Andersen.

En piget Folkeskole Et indlæg fra salen gik på, at Folkeskolen er skyldig i en stor del af problemerne. »Den er blevet alt for boglig og pige-orienteret«, lød skudsmålet.

Mange af eleverne bliver derfor ikke gjort opmærksomme på, at en erhvervsuddannelse også er en mulighed.

- Det er vigtigt, at de unge kommer ud og ser nogle arbejdspladser. I vore dage kommer børn og unge jo ikke som en naturlig ting ud og ser mors og fars arbejdspladser. Og det er faktisk en skam. Her har Folkeskolen en oplagt opgave, mener Hanne Leth Andersen.

Dagligvarehandel er ikke fint Lisbeth Dalgaard, købmand i Dagrofa Foodservice i Hørsholm og derudover formand for Dansk Arbejdsgiverforening, DA erklærede sig helt enig i, at der er behov for at kigge Folkeskolen efter i sømmene for at få talt erhvervsuddannelserne op. Hun kæmper en hård kamp for at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

- Det er ikke så fint at tage en uddannelse indenfor handel med dagligvarer. Vi hører jo hele tiden om den dårligt betalte kassedame. Vi hører ikke så meget om, hvor spændende dagligvare branchen egentlig er, og hvor gode muligheder, der er for at gøre karriere i branchen, fortalte Lisbeth Dalgaard.

Selv om hun med en placering i Hørsholm ikke er særlig langt væk fra København, oplever hun faktisk, at det er nemmere at rekruttere arbejdskraft fra Sverige end fra København.

Der er muligheder Michael Kaas-Andersen, direktør, Zealand Business College er med i ledelsen af uddannelses institution, der udbyder hele 42 forskellige erhvervsuddannelser. Så han ved om nogen, hvor skoen trykker.

- Problemet er, at 40 procent af dem, der går på pension i disse år, har en erhvervsuddannelse. Men kun 30 procent af dem, der skal afløse dem på arbejdsmarkedet, er faglærte. Dette gab betyder, at der mangler omkring 10.000 faglærte om året i de kommende år, konstaterede Michael Kaas Andersen.

Trods denne pessimistiske udmelding øjner han dog en løsning på noget af problemet. På store dele af Sjælland er der nemlig mange ufaglærte, og de kan være en kilde til at skaffe mere faglært arbejdskraft. Det kræver bare videreuddannelse.

- De mange ufaglærte udgør en kæmpe mulighed for at skaffe flere faglærte. De kræver naturligvis, at de bliver videreuddannet, og til det formål er ordningen »Erhvervsuddannelse for Voksne« perfekt.

Det er sådan set bare med at komme igang, lød det fra Michael Kaas-Andersen.