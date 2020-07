Guide til oplevelser på vand og i skov

- Det er overskuelige, spændende stier og ruter, der gør det nemmere at komme ud på tur for at opleve naturen. Derudover har ruterne indbygget naturformidling, hvor du finder interessant viden om de nærliggende dyr og planter, hver gang du kommer til en af vores poster, fortæller Jakob Lind Tolborg, der er klubudviklingskonsulent i Dansk Orienterings-Forbund.

- Der er tale om nemme orienteringsruter til gående og kajakroere, lettilgængelige for dem, som er nye i skoven, eller som lige har fået deres kajakbevis og til en tur med børnene. Orienteringsruterne er ikke udtænkt som noget, man skal skynde sig igennem for at nå alle posterne, men som en naturoplevelse, der åbner vores øjne over for den smukke natur i Danmark, siger udviklingskonsulent Irene Lauridsen fra Dansk Kano og Kajak Forbund.