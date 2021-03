Den nye råstofplan i Region Sjælland har været tre år undervejs, og der er blandt andet blevet holdt to virtuelle borgermøder med 80 og 100 deltagere. Foto: Thomas Olsen

Grusgrave får lov at grave mere

Sjælland - 09. marts 2021

Grusgrave får lov at grave mere

Af Tine Fasmer

Nye motorveje, jernbanestrækninger, byggeri af boliger, sygehuse og offentlige institutioner kræver mere og mere sten, grus, ler, kalk og kridt. Mandag vedtog regionsrådet i Region Sjælland »Råstofplan 2020«.

Det betyder, at der er udpeget nye interesseområder, hvor der måske i fremtiden kan graves efter råstoffer - de såkaldte interesseområder. Samtidig har flere eksisterende grusgrave fået lov til at fortsætte med at grave grus, sten, kalk, ler og kridt. I alt er der 3900 hektar graveområder i planen.

- Brancheorganisationen Grus og Sten mener, at vi er alt for restriktive og på borgernes side, men det er ikke et liv i sus og dus at være nabo til en grusgrav, sagde Peter Jacobsen (DF), der er formand for udvalget for regional udvikling.

Fakta Råstofplanens 152 høringssvar har medført, at planen er blevet ændret på fire punkter:

Sophienholm Graveområde i Holbæk Kommune må ikke gennembryde en bakketop, så landskabet ved Brorfelde ikke mister sit karakteristika.

En del af graveområdet ved Mogenstrup i Næstved Kommune fjernes, fordi både kommunen og Miljøstyrelsen har kritiseret, at det ville komme for tæt på et fredet område.

En del af Vindinge Graveområde i Roskilde fjernes, så udvidelsen ikke kommer for tæt på en sø.

Et interesseområde i Stenlille i Sorø Kommune droppes. Sorø, Roskilde og Kalundborg Kommuner har fortsat flest grusgrave, men den ny plan åbner for yderligere geografisk spredning af råstofindvindingen.

- Vi har sat et mål ind om at 20 procent af råstofferne skal komme fra genanvendelse, og det er nok ret ambitiøst. Men vi skal være klar over, at det kræver, at man knuser sten og beton, så det er vigtigt, at vi gør det på en måde, så vi ikke lægger yderligere byrder på naboerne i form af støj og støv, siger Peter Jacobsen, som opfordrer til, at man arbejder videre med placeringen af genanvendelsesanlæggene.

Venstres Jens Ravn, der er næstformand i udvalget, er stolt af det tre år lange arbejde.

Mange interesser - Der er mange interesser, og det har været svært at nå hertil. Vi har tænkt bæredygtighed og hensyn til miljøet ind i planen, og vi forsøger på at sprede grusgravningen mest muligt geografisk. Men vi må erkende, at 90 procent af vores grusgrave ligger i nærheden af byområder, så vi er gået så langt som lovgivningen tillader os - og har måske endda testet grænsen et par gange - for at tage mest hensyn til naboerne, sagde Jens Ravn, der pointerede, at antallet af graveområder er reduceret med 40 procent siden 2008:

- Vi skal have gravet færdigt hurtigst muligt, og interesseområderne er reduceret med 60 procent i forhold til planen fra 2016.

De Konservatives Christian Wedell-Neergaard opfordrer til, at man fortsætter dialogen med Region Hovedstaden om behovet for grus:

- Det er en udfordring, at det er hovedstaden, der har det største behov for grus, og det meste graves her.

Flere ændringsforslag Enhedslisten og SF stillede begge ændringsforslag til råstofplanen.

- Planen er et langt stykke hen ad vejen blevet rigtigt god, vi har fjernet fire områder efter høringsfasen, og det er godt, at vi skærper hensynet til borgerne. Men vi stiller igen ændringsforslaget om at fjerne genanvendelsesindustrien i de eksisterende grusgrave. Selvfølgelig går vi ind for genanvendelse, men vi er skeptiske over for de miljømæssige konsekvenser, sagde Anna Bondo Christensen (EL).

Løsgængeren Jørgen Holst har arbejdet med råstofplanen i udvalget. Han kritiserede sine tidligere partifæller og afviste, at der var grund til miljømæssig bekymring ved at knuse byggematerialer til genanvendelse.

Enhedslisten opfordrede også til, at Region Sjælland arbejder for en national genanvendelsesplan, og det erklærede regionsrådsformand Heino Knudsen (S) sig enig i.

SF foreslog, at interesseområdet i Tuse-Butterup nær Holbæk fjernes fra råstofplanen og genovervejes i udvalget. Ideen om at grave der har mødt stærk kritik.

- Der er jo ikke noget i vejen for, at grusgravningsvirksomhederne etablerer en alternativ vej. Der er så mange mennesker i området, der er imod, fordi vejen er en skolevej, sagde Torben Haack (SF).

Venstrekvinde gik solo Ingen af de to ændringsforslag blev vedtaget. For SFs forslag stemte SF, Enhedslisten, løsgængeren Jørgen Holst og Venstres Camilla Hove Lund. For Enhedslistens forslag stemte Enhedslisten og SF. Begge stemte som imod hele råstofplanen.