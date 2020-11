Klimaminister Dan Jørgensen og skatteminister Morten Bødskov fremlagde mandag regeringens forslag til grøn skattereform. Foto: Christian Braad Petersen/Emil Helms/Ritzau Scanpix

Grøn skattereform får kritik

Sjælland - 23. november 2020 kl. 15:43 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Regeringen har netop fremlagt sin grønne skattereform, og det har allerede mødt en del kritik fra støttepartierne Enhedslisten og Radikale.

Også Dansk Folkeparti er skeptisk over for forslaget, fordi det ikke indeholder en generel CO2-afgift.

Det er ellers anbefalet af Klimarådet og de økonomiske vismænd for, at Danmark skal nå klimamålet i 2030.

I første omgang vil regeringen i stedet hæve afgifterne på fossile brændsler for erhvervslivet fra 2023. Til gengæld får erhvervslivet allerede fra næste år rabat på nye investeringer for i alt 5,2 milliarder kroner.

På sigt lægger regeringen op til at gøre grønne løsninger billigere gennem støtte- og tilskudsordninger.

De Radikales skatteordfører Kathrine Olldag anser udspillet som »en opvarmningsaftale« til en reform, end en egentlig reform.

- Problemet lige nu er, at vi lige nu ikke har et værktøj i kassen, der gør det muligt at lave en ensartet CO2-afgift. VI har simpelthen ikke sikre data for CO2-udledningen i alle brancher, eksempelvis landbruget. Og dem, der er, er ikke nødvendigvis sammenlignelige. Når det er sagt, mangler vi alligevel, at man lægger hånden på kogepladen og siger, at vi har et mål om en CO2-afgift senest i 2030, siger hun.

Den radikale skatteordfører vil derfor gå til forhandlingerne med et krav om, at der bliver lavet sammenlignelige CO2-opgørelser for alle brancher, så man inden for få år kan komme i gang med at skrue en CO2-afgift sammen. Ellers når Danmark simpelthen ikke klimamålene om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Modsat Enhedslistens klimaordfører Mai Villadsen, der overfor DR kalder udspillet »hamrende uambitiøst«, er Kathrine Olldag tilfreds med, at regeringen vil skrue op for energiafgifterne nu og her og samtidig giver de virksomheder, går væk fra kul, olie og naturgas en skatterabat de næste par år.

- Enhedslisten kalder det her en skattelettelse til de rige. Men sagen er, at danske virksomheder står i global konkurrence, og det her kan koste danske arbejdspladser, hvis ikke man gør det rigtigt. Men ved, at man som regeringen foreslår skruer op for energiafgiften og belønner virksomheder, der omstiller sig, så vil mange virksomheder have tid til at lægge produktionen om, kan jeg godt se en fidus i, siger Kathrine Olldag.

DF: Rammer folk med pillefyr Dansk Folkeparti finans- og miljøordfører René Christensen ser en fare for, at regeringens grønne skattereform vil ramme uden for skiven.

- Når skattereformen ikke indeholder en CO2-afgift, men en generel energiafgift, gør det mig bekymret for, at de mange borgere især her i Region Sjælland, som fyrer med træpiller og brænde bliver ramt. Det er jo ellers CO2-neutral opvarmning, siger René Christensen, der også er byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune.

Han rejser også spørgsmål ved, om regeringens grønne skatteudspil vil have negativ indvirkning på omlægningen af naturgas-opvarmning til biogas.

- Det vil jo være helt skævt. Den grønne energi skal jo fremmes i stedet for den sorte energi.