Græs fra Sjælland i aktion på OL-golfbanerne

31. juli 2021

OL-golfturneringen er godt i gang, og efter fire runder kan vinderen hos mændene kåres på søndag. Kvindernes turnering starter på onsdag og afsluttes lørdag den 7. august.

Begge turneringer spilles på Kasumigaseke Country Club nordvest for Tokyo. Banen er næsten 100 år gammel og har været igennem et renoveringsprojekt i 2016, hvor dele af banen blev re-designet af Tom og Logan Fabio, hvilket indebar, at alle greens skulle lægges om med nyt græs.

Frøfirmaet DLF med hovedsæde i Roskilde har leveret græsfrø til alle greens på den spektakulære bane.

Græssorten krybende hvene er brugt på alle greens, og efter flere tests blev sorten 007 fra DLF udvalgt ud fra kriterier som suveræn tæthed, ensartethed, farve og stress tolerance. Mamaro Shoti, der har ansvaret for OL-banen, har været meget tilfreds med 007, både i forhold til at management er ukompliceret, og at sorten klarer de høje sommertemperaturer fint.

Koncerndirektør i DLF, Søren Halbye holder også øje med det olympiske græs:

- Vi er rigtig glade for at, golfgræsset ser ud til at klare udfordringerne fint i både regn og sol. Og vi har noteret os, at flere af spillerne har haft meget positive kommentarer om græsset på banens greens, siger Søren Halbye.

Krybende hvene Krybende hvene kan tåle den lave klippehøjde ned til tre millimeter på greens. Greens bliver klippet hver dag i højsæsonen.

Frøproduktionen af hvene sker hovedsagelig i det nordvestlige USA, men DLF producerer også hvenefrø i Danmark. Hvenefrøene er bittesmå, og der går over 13 millioner frø til et kilo hvenefrø.

007 hører til den absolutte elite inden for krybende hvene, »Super Bents,« der er forædlet og testet til at ligge helt i toppen med brugsegenskaber til golf og til at modstå et bredt spektrum af sygdomme.