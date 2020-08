Jesper Hjulmand, administrerende direktør i Seas-NVE kan glæde sig over et meget tilfredstillende regnskab. Foto: Seas-NVE

Send til din ven. X Artiklen: Godt regnskab ruster Seas-NVE til fremtiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godt regnskab ruster Seas-NVE til fremtiden

Sjælland - 26. august 2020 kl. 16:40 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE kan se tilbage på 2019 som kulminationen på flere års strategiske tiltag, hvis mål har været at tage øget ansvar for den digitale og grønne omstilling i Danmark. Det er købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning, en fortsat væsentlig aktiepost i Ørsted og en positiv udvikling i koncernens øvrige forretningsområder, der giver styrken til at realisere strategien.

- 2019 var på alle måder et historisk og banebrydende år for SEAS-NVE. En markant milepæl i selskabs historie blev sat med købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning. Købet er drevet af et ønske om at skabe et stærkt fundament for at kunne investere i fremtiden samtidig med, at vi som hidtil skal drive en robust, sund og konkurrencedygtig forretning til gavn for vores forbrugere, ejere og samfund. Danmark og Norden får en stærk og ledende energi- og fibernetkoncern i den absolutte sværvægtsklasse", siger administrerende direktør Jesper Hjulmand og tilføjer:

- I kraft af købet, en fortsat væsentlig aktiepost i energiselskab Ørsted og en positiv udvikling i koncernens øvrige forretningsområder, har vi i dag de kompetencer og muskler, der skal til for at sætte yderligere fart på den digitale og grønne omstilling. Vores nye styrke forpligter. Det ved vi. Vi kommer til at tage en central lederrolle i den grønne omstilling. Vi vil være med til at sikre den ambitiøse målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 70% i 2030".

Fordoblet overskud SEAS-NVE-koncernen står solidt på fire forretningsområder; energiproduktion, energidistribution, energisalg og -løsninger samt fiberinfrastruktur, der alle udviklede sig positivt i 2019.

Seas-NVE omsatte i 2019 for 6.902 millioner kroner og kom ud af 2019 med et overskud efter skat på 9,8 milliarder kroner, hvilket er lidt mere end en fordobling af resultatet for 2018.

Det er i høj grad de finansielle poster fra et stort afkast på selskabets andel i Ørsted A/S, der har været med til at generere det store overskud for 2019. Ud af overskuddet på 9,8 milliarder kroner udgør de finansielle poster 9,2 milliarder kroner. Det kommer fra afkast og kursregulering på aktier i Ørsted, som Seas-NVE stadig ejer. Denne del udgør 7,5 milliarder kroner. Derudover har selskabet fået 1,15 milliarder kroner i kassen ved at sælge en del aktier i Ørsted i forbindelse med købet af selskabet Radius, som kostede 21,3 milliarder kroner.

Overskuddet fra energidistribution, energiproduktion, energisalg og fiberinfrastruktur udgør omkring 712 millioner kroner af overskuddet på 9,8 milliarder kroner. De finansielle poster vejer således absolut tungest i overskuddet i Seas-NVE.

Rabat til kunderne På baggrund af de gode resultater har SEAS-NVE's repræsentantskab besluttet en politik for værdiskabelse i koncernen. Et element heri er, at der nu afsættes midler til kollektivt samfundsbidrag og en ekstraordinær individuel rabat til andelshaverne. I 2020 afsættes der 25 mio. kr. til kollektivt samfundsbidrag, og over de kommende år forventes beløbet at stige til 75 mio. kr. årligt.

Ved overgangen mellem 2020 og 2021 iværksættes samtidig en ekstraordinær rabat overfor kunderne i koncernens netselskab Cerius, der fratrækkes nettarifferne og løber over et år. Rabatten har en samlet værdi på 400 mio. kr. For den enkelte andelshaver medfører det en halvering af betalingen til Cerius i den periode rabatten udbetales.

Det kollektive samfundsbidrag vil være forankret i koncernens bestyrelse og et bevillingsudvalg nedsat af medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og ledelse. Udvalgets rolle vil være at kvalificere relevante aktiviteter.

Overskud og underskud I en koncern som Seas-NVE er der aktiviteter, der giver overskud, mens andre giver underskud.

Selskabets elnetaktiviteter bidrog således med et overskud på 680 millioner kroner før skat. El- og gasaktiviteterne bidrager med et plus på 80 millioner kroner. Havvindmølleparken Rødsand 2 har også haft et godt år og bidrager med 154 millioner kroner.

Resultatet af koncernens fibernetaktiviteter i Fibia kommer til gengæld ud med et minus på 54 millioner kroner. Dette resultat er præget af beslutningen om at accellerere udrulningen af fibernet til gavn for andelshaverne i Region Sjælland. Denne investering forventer man naturligvis kommer til at give penge på længere sigt.

Clever, som leverer strøm til elbiler, kom ud af 2019 med et underskud på 29 millioner kroner. Det skyldes en solid vækst i salget af abonnementer. Clever investerede således i en fortsat udrulning af ladestandere til elbiler og indviede blandt andet seks nye ultrahurtige ladestationer ved knudepunkter på de danske motorveje.

Fremtiden byder iøvrigt også på et navneskift for Seas-NVE. Selskabet kommer således til at hedde Andel fremover har et stort flertal i repræsentantskabet besluttet.