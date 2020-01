Adskillige var dukket op til Danske Banks og PwCs nytårskur i Ringsted. De kunne blandt andet opleve cheføkonom Las Olsen og journalist Karen-Helene Hjorth på scenen. Foto: Rune Reggelsen SKjold

Godt nytår - med forbehold

Sjælland - 09. januar 2020 kl. 12:29 Af Rune Reggelsen Skjold

Sjælland: Nytår er traditionernes tid.

Der er nytårstaler, nytårskure, nytårsønsker, nytårsforsæt og forudsigelserne om, hvad de kommende år mon vil bringe.

Danske Bank og revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC har slået det meste af ovenstående sammen og holder en årlig nytårskur, hvor der netop tales om ønsker og forudsigelser i det nye år.

Onsdag gik det løs med kuren for 2020 i Ringsted Kongrescenter.

Fri telefon

Her gav de to virksomheder et kik på fremtiden fra hver deres perspektiv.

Først Søren Thorvaldsen Svane Keller, partner, PwC, der talte om, hvad vi kan forvente os på skatte- og afgiftsfronten det kommende år.

Og der er blandt andet beskatning af fri telefon i fokus, fortalte Søren Thorvaldsen Svane Keller.

For den skulle egentlig være afskaffet 1. januar i år, men sådan er det ikke blevet. For den nye regering har valgt at fastholde beskatningen i dette års finanslov, og det betyder faktisk mange penge i statskassen, over en halv milliard kroner, forklarede Søren Thorvaldsen Svane Keller.

Søren Thorvaldsen Svane Keller, partner, PwC

- Det udspringer af, at der er rigtig mange, der ikke betaler topskat og har fri telefon, det koster dem omkring 1100 om året. Der er rigtig mange, som betaler topskat, der også har fri telefon, det koster dem omkring 1600 kroner om året, og hvis vi laver en gennemsnitsberegning på det her, jamen så må det jo alt andet lige betyde, at det her er noget, der rammer rundt regnet 500.000 danskere, der har fri telefon. De betaler ikke så meget hver, men tilsammen giver det alligevel en provenueffekt, sagde han.

Krisen er her

Efter en snak om skat og afgifter, kom cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank på scenen for at komme med nogle bud på den økonomiske udvikling for 2020.

Han snakkede ikke om, at krisen var på var, for den er så småt i gang.

Det skyldes blandt andet handelskrigen mellem USA og Kina, udfordringer for bilproducenterne i særligt Tyskland samt Brexit.

Også dansk økonomi mærker presset, selvom danske virksomheder fortsat tjener penge.

Og arbejdsstyrken vokser også herhjemme, hvilket dels skyldes en stigende pensionsalder, dels indvandring, forklarede Las Olsen, der samtidig kunne fortælle, at arbejdsløsheden dog ikke er faldet på det seneste, men har været stabil. Altså en såkaldt »blød landing«, hvor en krise ikke går hen og bliver helt så pludselig som for eksempel den i 2007.

- Og det er faktisk sådan, der gerne skulle være, at vi har et opsving, hvor arbejdsløsheden falder, og vi så når hen i en situation, hvor arbejdsløsheden stabiliseres. Det er også det, vi kalder en blød landing, sagde Las Olsen.

Frem mod 2030

Efter de to oplæg og noget netværk med mad, sluttede dagen med oplæg om dansk perspektiv på FNs verdensmål og et kik fremad mod 2030.

Her kom professor Steen Hildebrandt, formand for 2030-panelet, Kristian Jensen, tidligere næstformand for Venstre samt Carsten K. Jensen fra CKJ Steel i Køge hver især deres perspektiv på Verdensmålene fra et dansk, politisk og operationelt perspektiv.

Aftenen sluttede med paneldebat styret af TV2-vært Karen-Helene Hjorth - og nok også nogle ønsker for det kommende år.