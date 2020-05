Ifølge John Brædder, formand for Erhvervshus Sjælland, er opgaven at sikre, at region Sjælland kommer hurtigt på benene igen efter krisen. Foto: Erhvervshus Sjælland

Send til din ven. X Artiklen: Godt nyt: Jobtab er bremset i Region Sjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godt nyt: Jobtab er bremset i Region Sjælland

Sjælland - 06. maj 2020 kl. 12:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er tegn på, at hjælpepakkerne til virksomhederne gavner på Sjælland. Blødningen på jobmarkedet er standset igen. Hvor der i den første lille måned af Corona-krisen kom 5600 nye ledige, hvilket var en historisk stor stigning, så har den seneste måned slet ikke kostet lige så mange jobbet. 800 nye ledige er der således kommet i regionen siden den 1. april.

- De nye tal viser, at hjælpepakkerne har stoppet den store blødning og holdt hånden under virksomhederne. Så nu bliver næste spørgsmål, hvad konsekvenserne bliver på den lange bane, udtaler John Brædder, borgmester Guldborgsund og formand for Erhvervshus Sjælland.

De nye ledighedstal for region Sjælland følger tendensen fra resten af landet, hvor der i Corona-krisens første tre uger kom 44.300 nye ledige, men kun 4600 i den seneste måned. I alt er ledigheden steget med 37 procent i år - både på Sjælland og på landsplan.

- Region Sjælland er lige så hårdt ramt som resten af landet, hverken mere eller mindre. Den store opgave bliver at få vores område i gang igen. Der er nogle parametre, hvor region Sjælland er udfordret ift. andre regioner, og der er opgaven, at vi formår at komme lige så hurtigt - hvis ikke lidt hurtigere - på benene end andre dele af landet, påpeger John Brædder.

Digitalt forspring Direktør i Erhvervshus Sjælland, Mads Váczy Kragh, oplyser, at særligt de sjællandske virksomheder, der har investeret i digitalisering, er foran lige nu.

- Hvis man har arbejdet med digitalisering og nye teknologier, så vil man have et forspring til dem, som er forblevet analoge. Corona krisen har medført, at det digitale er blevet afgørende for virksomhedernes overlevelse, udtaler Mads Váczy Kragh.

Ophobning og travlhed Samtidig spår erhvervshusdirektøren, at der i øjeblikket finder en del ophobning af ordrer sted, som bliver afgivet, når vi får mere klarhed om genåbningen af samfundet og situationen på den anden side af den aktuelle sundhedsmæssige udfordring.

- Lige så stille, der er i restauranterne lige nu, lige så travlt bliver der blandt andet med at afvikle fester og konfirmationer, når Danmark åbner op igen. Og der er mange brancher, hvor det kommer til at gøre sig gældende. Så en del virksomheder kan komme til at stå med det paradoks, at de har manglet kunder her i foråret, men faktisk er nødt til at prioritere mellem kunder senere på året, hvis genåbningen kommer, som vi håber, fortæller Mads Váczy Kragh.

Man må forvente at den nuværende økonomiske afmatning vil vare lidt tid endnu, men denne gang står region Sjælland meget bedre rustet end tidligere, mener erhvervshusdirektøren.

- Jeg er noget mere optimistisk, end jeg var under finanskrisen. For vores virksomheder er bedre rustet i dag, end de var tidligere. Produktiviteten er blevet hævet i mange virksomheder, og så bliver vi ikke ramt af bankkrak på samme måde i denne krise. Vi har meget mere at stå imod med, og derfor tror jeg, at vi kommer ret godt igennem, selvom vi selvfølgelig er og bliver udfordret lige nu, pointerer Mads Váczy Kragh.