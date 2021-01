Godt en times ventetid for at bestille coronatest

Det er kun godt en time siden, at opfordringen fra justitsminister Nick Hækkerup (S) på et pressemøde lød: Selv hvis man ikke har symptomer, bør man testes hver uge, hvis man møder på arbejde, lyder ny opfordring.

Og det har tilsyneladende haft en effekt på danskerne, for en et tjek på coronaprover.dk viser, at der lige nu er tæt på en times ventetid og over 37.000 personer i køen.

Nick Hækkerup peger på, at testkapaciteten ikke længere bliver udnyttet fuldt ud, fordi mange arbejder hjemme.

Hvis flere bliver testet kan det hjælpe til at opspore den mere smitsomme britiske mutation, B117, lyder det.

Den har den seneste tid bredt sig i Danmark. Til og med onsdag var der fundet 208 tilfælde af mutationen ved stikprøver.

For 4 dage siden lød det samlede antal på 134 fundne prøver med B117.

I den sidste uge af 2020 blev den britiske mutation fundet i 2,4 procent af de positive coronaprøver.

Det tal er steget til 3,6 procent i den første uge af det nye år.

- Kontakttallet ligger samlet set på mellem 0,85 og 0,9 set over hele landet. Men ser man alene på kontakttallet for varianten B117, så er den på 1,2 procent. Dermed stiger smitten med B117, siger Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, på pressemødet.

I denne uge introduceres en ny testmetode, delta-pcr, i de offentlige testcentre også. Den kan screene alle positive prøver for den britiske mutation og gøre det hurtigere end tidligere.

Onsdag kom der svar fra omkring 83.000 coronaprøver, men der er kapacitet til at teste over 110.000 om dagen i de offentlige testcentre.

Hos private udbydere er der kapacitet til at teste 100.000 om dagen med lyntest, men heller ikke her bliver kapaciteten brugt.

Tirsdag blev blot godt 15.000 testet med en lyntest.

På pressemødet blev restriktionerne desuden yderligere forlænget med tre uger. De gælder nu frem til den 7. februar.

Også rejserestriktionerne er forlænget med yderligere tre uger. Det gælder både indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledning, der fortsat vil fraråde alle rejser.