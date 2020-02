Camilla Høegh-Guldberg er til dagligt praktiserende læge i Præstø og så er hun formand for De praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region SJælland. Arkivfoto: Anne Egeris Karstoft.

Send til din ven. X Artiklen: Gode råd om corona-virus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gode råd om corona-virus

Sjælland - 25. februar 2020 kl. 17:51 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Endnu er ingen danskere blevet syge af coronavirus. Men skulle man få nogle symptomer, der tyder på det, skal man kontakte sin læge over telefonen frem for at dukke op selv.

Sådan lyder opfodringen fra de praktiserende læger i Region Sjælland på baggrund af de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udsendt til landets beredskaber, sygehuse og praktiserende læger.

- Har man mistanke om, at man er syg med Coronavirus, skal man kontakte os over telefonen. Man skal ikke møde op hos sin læge. Det samme gælder hos lægevagten eller i akutmodtagelserne på sygehusene. For møder man op fysisk, øger det risikoen for smittespredning, siger Camilla Høegh-Guldberg, formand for de praktiserende læger (PLO) i Region Sjælland og praktiserende læge i Præstø.

Sådan foregår det

Ringer en bekymret borger til sin læge med frygt for, at man er smittet med coronavirus, starter lægen med at vurdere symptomerne ud fra borgerens beskrivelser i telefonen.

Vurderer lægen, at symptomerne peger på coronasmitte, tager lægen kontakt til et af de seks sygehuse i landet, der er en del af corona-beredskabet. I Region Sjællands tilfælde infektionsmedicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Vurderer man her fagligt, at symptomerne tyder på corona-smitte, overtager de sagen og indkalder borgeren til eventuel undersøgelse og indlæggelse i isolation.

Prøverne sendes derefter til Statens Serum Institut, der afgør, om borgerne er smittet eller ej.

Bekymrede borgere

Camilla Høegh-Guldberg fortæller, at hun har haft en håndfuld henvendelser fra nervøse borgere i løbet af tirsdagen. Og det er nok lægernes største opgave i forhold til Coronavirus i skrivende stund, vurderer hun.

Hun opfordrer til, at borgerne, der har rejst i lande og områder med Corona-virus generelt er påpasselige af hensyn til alle andre:

- Jeg har fået opkald fra en borger, der havde været i Sverige, hvor der har været ét coronatilfælde og en, der har været i Rom, som er et område i Italien, hvor der ikke har været nogen smittede. Og de har bekymret sig i et vist omfang uden grund.

- Når det er sagt, så er risikoen omvendt, at vi danskere har et så godt helbred, at der vil gå tid, før vi opdager, vi er syge. Så hvis man lige har været ude og rejse i de områder, hvor der er coronavirus, er der ingen grund til, at man går ud de første 14 dage på steder med mange mennesker, såsom indkøbscentre, hvor man risikerer at bringe smitten med sig, siger hun.