Gode råd: Sådan får du en brandsikker Sankthansaften

”Hvis et uheld med bålet ender i en brandskade på huset, vil brandskaden som udgangspunkt være dækket af din husforsikring. Men det kræver, at du ikke har udvist groft uagtsomhed. Mit vigtigste råd er derfor, at man altid har et øje på bålet og placerer det i god afstand til brændbart materiale. Vi har været igennem en tør periode, så husk også afstand til træerne i haven, der nemt antændes af varmen,” understreger Brian Wahl Olsen.

”Vi har set flere eksempler, hvor byggemateriale og gamle træmøbler bliver smidt på bålet, og det kan give voldsomme røggener og skabe et ustabilt bål. Det er vigtigt, at man kun bruger rent og tørt træ, når man opbygger bålet,” siger Brian Wahl Olsen.

Bålet er ikke en skraldespand Mange ser sankthansbålet som en anledning til at brænde skrald af, men det er en dårlig ide at anvende genstande fra hjemmet som brændsel.

- Et hyggeligt bål kan godt udvikle sig til en uønsket brand, hvis man ikke passer på. Det siger Brian Wahl Olsen, direktør for skadepartnerskaber og forebyggelse i forsikringsselskabet Alm. Brand.

Yderligere råd

• Brug aldrig brandfarlige væsker. Bruge i stedet en lang fakkel for at nå ind til kernen i bål.

• Sørg altid for at holde øje med bålet, hold afstand og vær opmærksom på børn og dyr omkring det.

• Hav altid vand – helst en vandslange – i nærheden af bålet og sørg for, at bålet er forsvarligt slukket, inden du forlader det. Hæld vand på og bevar opsyn med bålstedet.

• Ring 1-2-2, hvis der opstår brand.