Glatte veje skyld i flere trafikuheld - bil væltede rundt

Det oplyser oplyser både Midt og Vestsjællands Politi og Sydsjællands og Lolland Falsters Politi til sn.dk.

Hos Midt og Vestsjællands Politi fik man første anmeldelse om glatføreruheld klokken 23.34 i Greve i krydset Hundigevej/Godsvej.

Her var to biler kørt sammen, da den ene bil, på grund af det glatte fører, var røget over i den modsatte kørerbane.

- Det skete kun materiel skade ved uheldet og ingen kom derfor til skade, siger vagtchef Henrik Nielsen fra Midt og Vestsjællands Politi til sn.dk.

Klokken 03.38 skete endnu et uheld på grund af glatte veje. Denne gang skete det på Vestervej i Mørkøv, hvor en bilist i et solouheld mistede herredømmet over bilen og kørte direkte ind i en have.

Heller ikke her var der nogen personskade men kun materielskade.

- Hækken til haven som bilisten kørte ind i er noget medtaget af uheldet. Husets beboer var ikke hjemme da uheldet skete, og bilisten har derfor lagt en seddel i postkassen om, hvad der er sket og hvorfor hækken ser ud som den gør, siger Henrik Nielsen.

Hos Sydsjællands og Lolland Falsters Politi har man også registeret to trafikuheld på grund af vejret.

Her skete det første klokken 21.15 på Søndre Ringgade i Slagelse, hvor en bil kom ud i rabatten og væltede rundt.

Det andet uheld skete omkring klokken 01.00 på motorvejen ved afkørslen til Haslev, hvor en bilist mistede herredømmet over bilen og kørte ind i autorværnet.

- Heldigvis var der ved de to uheld ingen personskade men kun materielskad, siger vagtchef Jan Nielsen ved Sydsjællands og Lolland Falsters Politi til sn.dk.