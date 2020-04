Se billedserie Tina Jensen er en af de mange danskere, der venter på at få en dato for en behandling og efterfølgende operation, der blev udsat på grund af coronavirussen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Gigtplaget: Corona udsatte Tinas operation

Sjælland - 23. april 2020 kl. 08:08 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over hele landet er et stort antal operation af hofter og knæ og andre ting, der ikke er livstruende blevet udsat, mens sygehusene gik i coronaberedskab.

Det gælder også i Region Sjælland, hvor de dagkirurgiske aktiviteter på blandt andet Sjællands Universitetshospital Køge lukkede ned.

Her skulle 45-årige Tina Jensen ellers have været til behandling 16. april.

- Jeg skulle have haft en blokade i min mest slidte hofte, den venstre, lægen har ikke de store forventninger om, at det hjælper meget, men måske kunne jeg lige få lidt bedring inden, at den skal opereres, fortæller Tina Jensen.

Men hun går rundt og spejder dagligt i sin E-boks, for behandlingen blev udskudt, og hun har endnu ikke fået besked om, hvornår hun kan komme til.

- Det påvirker i høj grad min livskvalitet, jeg har meget kraftige smerter og går med to krykstokke. Det går i høj grad ud over samværet med min datter på 9 år, selvfølgelig kan vi hygge os, men jeg kan ikke længere cykle eller gå en tur, og jeg kan overhovedet ikke træne, selv om det skulle være godt, det gør simpelthen for ondt, siger Tina Jensen, der bor i Vordingborg.

Det er forholdsvis usædvanligt, at en så ung person er så voldsomt plaget af slidgigt. Begge hendes hofter skal udskiftes, og hendes knæ, ryg, ankler og nakke er også ramt af slidgigt.

- Det blev først konstateret endeligt i januar i år, og hele min krop er angrebet. Selvfølgelig rammer slidgigt mest ældre, men vi er altså også nogle, der udgør den lave procent, siger Tina Jensen, som er sygemeldt fra sin uddannelse.

Sendt til psykiater Hun mærkede det første generende smerter i 2012, men i de år, hun har været på kontanthjælp, blev hun mødt med skepsis af både kommunens jobkonsulenter og egen læge.

- Jeg blev sendt til psykiater, men jeg har ikke brug for at endevende min fortid. Men siden jeg har fået et bedre liv, en god mand og er kommet i gang med min uddannelse, har jeg også selv mærket mere efter. Egentlig tror jeg, at presset har lagt en dæmper på smerterne, først da alt gik godt, har jeg virkelig mærket det, siger Tina Jensen, der har færdiggjort serviceassistentuddannelsen og var på vej til gå videre på en handelsuddannelse.