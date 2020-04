Tina Jensen er en af de mange danskere, der venter på at få en dato for en behandling og efterfølgende operation, der blev udsat på grund af coronavirussen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Gigtforening kræver plan for udskudte operationer

Sjælland - 23. april 2020 kl. 08:08 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu falder antallet af indlagte med Covid-19 og det betyder, at der skal skub i de udskudte operationer, mener Gigtforeningen. Selvom en lidelse ikke kræver akut behandling, er det ikke uden konsekvenser at vente længe på at få en nødvendig operation.

- Meget stærke smerte kan blive kroniske, når der går flere måneder, måske op til et halvt år. Det bekymrer os meget, at der kan være patienter, som risikerer fortsat at have smerter, når de endelig har fået opereret et led, siger Mette Bryde Lind, der er direktør for Gigtforeningen.

I Vordingborg er 45-årige Tina Jensen tæt på at fortvivle, fordi hun går rundt i uvished omkring, hvornår hun kan få opereret den første af sine meget slidte hofter.

Og hun er ikke den eneste.

- Vi får virkelig mange opkald, gigtpatienter har selvfølgelig ligesom andre stor forståelse for, at det har været nødvendigt at aflyse operationer, men nu er vi kommet til et punkt, hvor det er et meget stort pres for folk at gå i uvished. Det er enormt utrygt ikke at vide, hvor længe de skal vente. Folk er forhindret i at passe deres job og har store smerter, siger Mette Bryde Lind, der vurderer, at mindst 30.000 operationer er udskudt.

Gigtforeningen appellerer til Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Danske Regioner om at få en mere konkret plan for at få afviklet puklen af operationer og behandlinger.

- Om nødvendigt må folk få ret til at gå på privathospital. Vi kommer til at følge det nøje, siger Mette Bryde Lind.

Avisen har forgæves forsøgt at få oplyst, hvor mange operationer og behandlinger der er udskudt i Region Sjælland. Heller ikke formand for sygehusudvalget Annemarie Knigge (S) ved, hvor mange planlagte operationer, som blev udskudt for blandt andet at kunne bruge anæstesilæger og -sygeplejersker (som bedøver under operation, red.) til intensivbehandling af de lungesyge Covid-19-patienter.

- Men de mest hastende bliver taget ind til operation først, vi er i gang med at tage flere ind, og der bliver gradvist åbnet for alle patienter, så vi kommer tilbage på normalt aktivitetsniveau. Men det er et sundhedsfagligt spørgsmål, som afgøres decentralt ude på afdelingerne, siger Annemarie Knigge.

Venstre, Konservative og Radikale i Region Sjælland har - uden at få flertal - opfordret til, at regionen går foran regeringen og genindfører patienternes ret til udredning og behandling inden 30 dage, der blev suspenderet ved coronaberedskabet.