Brandfolk har med deres egne ord ?nærmest badet? i brandskum med det giftige fluorstof PFOS i årevis, blandt andet på brandøvelser som her i Korsør. De frygter at være blevet syge af af stoffet, ligesom det er sket for en gruppe borgere fra Korsør. Foto: Anders Ole Olsen

Giftsag: Sådan er stemningen hos brandfolk positive efter møde med minister

Sjælland - 01. oktober 2021 kl. 16:34 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Sjælland: PFOS-skandalen fra Korsør har gennem længere tid skabt bekymring blandt brandmænd landet over for, om også de er blevet forgiftet med det giftige fluorstof.

Men brandmændene har måttet kigge langt efter hjælp til at blive undersøgt, ligesom det er sker med de 187 PFOS-berørte borgere fra Korsør.

Brandmændene blev i første omgang henvist til at gå til egen læge, hvis de ville have taget en PFOS-blodprøve. Men ifølge Jyllands-Posten har læger i flere tilfælde enten afvist at undersøge brandmændene, eller meddelt dem at de selv må betale 2-3000 kroner for at en prøve.

Men nu er der måske en åbning på vej.

Keld Rasmussen, der er formand for fagforeningen Brandfolkenes Organisation (BO), har i hvert fald fået en "god fornemmelse i maven" efter han torsdag var til møde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Vi har haft et rigtig positivt møde med ministeren. Han forstod vores synspunkter og ønske om, at vi ikke selv skal betale for at få klarhed over, om vi er blevet påført en skade uden vores viden, mens vi har passet vores arbejde. At det må være dem, der har påført os skaden, der skal betale for at vi bliver undersøgt, siger Keld Rasmussen til Sn.dk

Regeringen har netop nedsat et ekspertudvalg, der skal granske og rådgive regeringen i spørgsmål om PFOS. Målet er at kunne rådgive borgere, der bliver berørt af stoffet bedre end i dag.

Om regeringen så følger op og gør det gratis for brandmændene at blive undersøgt, sådan som det er sket for 187 medlemmer af Korsør Kogræsser- og Naturpleje-forening, er brandmændene ikke blevet direkte lovet af Peter Hummelgaard, lyder det fra Keld Rasmussen.

- Men jeg har en god fornemmelse af, at ministeren sikrer, at vi kommer i mål med vores ønske. Men vi vil selvfølgelig følge op og tage kontakt, hvis ikke sagen bliver fulgt til dørs, siger han.

SF og Venstre: Det offentlige må betale

I regeringens støtteparti SF bakker sundhedsordfører Kirsten Norman Andersen op om, at det bør være det offentlige - og ikke brandmændene selv - der bør betale for, at de bliver undersøgt.

- Så kan det godt være, at der bliver en diskussion om, hvem det er, der skal udrede den udgift, men det må vi finde ud af efterfølgende, siger hun.

Samme holdning har Venstres miljøordfører Jacob Jensen, der også er regionsrådsmedlem i Region Sjælland.

Han oplyser, at han bedt regionens administration om at undersøge, om Region Sjælland enten selv kan undersøge - eller betale for at få undersøgt - brandmænd fra regionen, som har været særligt udsatte for at være forgiftet med PFOS.

- Tilsvarende som medlemmerne af kogræsser-foreningen ved Korsør har fået tilbud om undersøgelser på Holbæk sygehus, må vi også kunne lave en målrettet ordning for brandmændene, som har været særligt udsatte for at være forgiftet med PFOS, oplyser han til Sn.dk