Lægevagten findes i dag i de seks sygehusbyer Køge, Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F samt i byerne Nykøbing Sj., Kalundborg, Vordingborg, Nakskov og her Ringsted. Foto: Hans Henrik Lærke.

Gennembrud: Ny aftale sikrer lægevagten i 11 byer

Sjælland - 21. juni 2021 kl. 20:53 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Borgerne i Region Sjælland vil også i fremtiden have relativt kort til en vagtlæge i aften- og nattetimerne såvel som i weekenden.

En ny aftale mellem Region Sjælland og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Sjælland sikrer, at der fortsat er vagtlæger i Vordingborg, Ringsted, Kalundborg, Nykøbing Sj. og Nakskov.

- Vi har desværre oplevet over den seneste tid, at der har været lægevagtkonsultationer, der ikke har været besat. Regionsrådets ønske har været, at der fortsat skulle være læger i alle lægevagtkonsultationer. Det sikrer den her aftale, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) om aftalen, der blev godkendt af regionsrådet mandag aften.

Lægevagten har gennem flere år været enormt presset, fordi de praktiserende læger simpelthen ikke har haft hænder nok til at sikre fuld bemanding i alle byer. Primært de fem byer, der ikke er sygehusbyer. Regionen og lægerne har gennem flere år forsøgt at få en ny aftale på plads. I februar kastede lægerne så håndklædet i ringen og opsagde deres aftale med Region Sjælland.

Nu har parterne så fundet en løsning, der betyder, at lægerne sikrer dækning i lægevagterne indtil 1. september. Her indtræder der så en midlertidig ordning, der gælder indtil 1. oktober 2022. Den indebærer, at Region Sjælland får ansvaret for at sikre læger i de fem byer Vordingborg, Ringsted, Kalundborg, Nykøbing Sj. og Nakskov, mens de praktiserende læger fortsat tager lægevagterne i de seks sygehusbyer. Fra 1. oktober 2022 overtager regionen det fulde ansvar og en helt ny lægevagtrordning træder i kraft.

Hvordan den skal fungere, skal regionens fagfolk nu til at finde ud af.

Men Jens Ravn (V), der er formand for regionens samarbejdsudvalg med de praktiserende læger, Praksisplanudvalget, er optimist.

- Omkring 60 procent af lægerne, der i dag sidder i lægevagten, kommer herud fra Region Hovedstaden, mens resten er vores egne læger. Jeg tror, at der fortsat vil være læger, der vil komme herud og tage vagter, og mon ikke vores egne læger vil tage en god portion af resten. Vi er fortrøstningsfulde i forhold til at få det til at lykkes, siger Jens Ravn, der ikke vil udelukke, at lægevagten bliver sendt i udbud.

- Jeg tror, vi kan give lægevagten et fornuftigt løft med den her aftale. Men hvis det bliver meget vanskeligt, er der der selvfølgelig en lille sandsynlighed for, at det ender med det, siger han.

Regionsrådsformand Heino Knudsen vil heller ikke på forhånd udelukke et udbud.

- Alle muligheder er i princippet i spil. Udbud kan være en løsning. En anden løsning kan også være, at vi selv løser opgaven i en helt ny ordning. Hvad den bedste løsning er, det er jo det arbejde, vi skal sætte i gang nu og de næste 13 måneder, siger han.