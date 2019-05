Send til din ven. X Artiklen: Generationer tager temperaturen på mediernes troværdighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Generationer tager temperaturen på mediernes troværdighed

Sjælland - 02. maj 2019 kl. 10:16 Af Marianne Klitt Jensen og Emma Sørensen, Roskilde Festival Højskole Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med kampagnen fleresider.dk, som Danske Medier står bag, har Sjællandske Medier indledt et samarbejde med en gruppe elever på Roskilde Festival Højskoles journalisthold. Vi har bedt dem om at komme med nye vinkler på forholdet til de sociale medier og de redigerede medier. Eleverne kommer med deres input til, hvordan de forholder sig til moderne medier - og måske kan vi alle hente inspiration til, hvordan vi forholder os til de sociale og de redigerede medier. Danske Medier har skudt en landsdækkende kampagne i gang, hvor de taler for de journalistisk redigerede medier og stiller sig kritisk overfor sociale medier som nyhedskilde.

Ifølge en rapport lavet af Roskilde Universitet om 'Danskernes brug af nyhedsmedier 2018' får unge i alderen 18-24 år størstedelen af deres nyheder gennem sociale medier.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at unge er mere uinformerede og ukritiske - og dermed mere tilbøjelige til at falde for fake news end deres forældres generationer. Vi har talt med repræsentanter for både den yngre og den ældre generation om deres syn på de sociale mediers troværdighed.

- Jeg ved selvfølgelig godt, at det, jeg læser på Facebook, er styret af en algoritme. Det er også det, man skal tage i mente, når man er derinde, siger den 20-årige højskoleelev Gustav Almind.

Han er selv inde og tilvælge forskellige nyhedssider som en del af sit newsfeed.

- Nyhederne popper ikke op, fordi nogle er inde og kommentere på et opslag - det er, fordi jeg aktivt liker siderne. Men for mig handler mest om at følge med generelt, fordi du kan nemt definere, hvad der er en dårlig nyhed, eller hvad der er en god nyhed, siger han.

Rapporten fra Roskilde Universitet konkluderer, at unge i mindre grad supplerer deres nyheder med andre mediekilder end de ældre aldersgrupper, som både ser mere tv, hører mere radio og læser mere avis.

Den 60-årige pensionerede lærer Helle Andersen bruger af og til Facebook til at få nyheder. Men hun holder sig i høj grad til de mere traditionelle nyhedskanaler, for eksempel TV Avisen.

- Jeg tror da nok, at Facebook godt ved, hvad jeg gerne vil læse noget om. Algoritmerne betyder jo helt klart, at jeg bliver styret til at læse det. Derfor supplerer jeg med andre medier, fordi jeg vil ikke risikere ikke at få historien fra flere sider, siger Helle Andersen og fortsætter:

- Jeg tror virkelig, at Facebook er farlig, hvis det er ens eneste kilde til nyheder, siger hun.

Helle Andersen har på et tidspunkt selv været udsat for fake news på de sociale medier, hvilket har gjort hende meget kritisk over for sensationelle overskrifter i nyhederne.

Både Helle Andersen og Gustav Almind er enige om, at de sociale medier er en nem og hurtig måde at formidle og dele nyheder på. Det afgørende kriterium for at bruge sociale medier som nyhedsplatform er at have en kritisk sans.

