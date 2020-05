Se billedserie Kræftens Bekæmpelse åbner igen sine genbrugsforretninger efter to måneders Corona-lukning. Ringsted-forretningen blev den første af de i alt 15 forretninger, som slog dørene op. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Genbrugstøj i karantæne

Sjælland - 14. maj 2020 kl. 08:41 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter to måneders nedlukning på grund af coronakrisen er karantænen slut og Kræftens Bekæmpelse kan igen åbne sine genbrugsforretninger. Den første IGEN-butik åbnede tirsdag i Ringsted, og onsdag er dørene også blevet åbnet i genbrugsforretningen i Roskilde.

Lige som den øvrige del af detailhandlen åbner forretningerne igen ifølge regeringens plan og efter at der er truffet en række forholdsregler. Forholdsregler, der skal skåne og beskytte både kunder og de mange frivillige, som arbejder i Kræftens Bekæmpelses forretninger, mod corona-smitte.

- Vi har sikret forretningerne ved at opsætte skærme ved kasserne, afmærke med afstandsstreger, opstille sprit i forretningen og opsætte skilte med de regler, som sundhedsmyndighederne har indført. Det fortæller Lars Jessen, der er distriktchef for IGEN-butikkerne på Sjælland.

Corona-regler - Vi har valgt at opretteholde et afstandskrav på to meter i butikkerne, selv om sundhedsmyndigherne nu har lempet afstanden til det halve. Det gør vi af hensyn til både de handlende og vore frivillige, siger Lars Jessen.

15 IGEN-forretninger Kræftens Bekæmpelse har i alt 15 genbrugsbutikker.

Næstved Kræftens Bekæmpelse har i alt 15 genbrugsbutikker.På Sjælland er der IGEN-butikker i:HelsingørHillerødBirkerødVirumRoskildeRingstedNæstved Genbrugsforretningerne har indført yderligere en række regler for at undgå smittespredning. F.eks. får doneret tøj og tekstiler lov til at ligge i karantæne i 48 timer, inden de frivillige rører ved det, fortæller Lars Jessen.

- I forretningerne har vi også ansat en »spritminister«; en frivillig, der sørger for at alle overflader, som kunder og frivillige rører ved bliver sprittet af flere gange om dagen. Det gælder både i forretningerne, på toiletterne og på lageret.

Ting hentes ved kantstenen Genbrugsforretningerne kører fortsat ud og henter større ting som møbler hos donorer. Men chaufførerne går ikke længere ind i folks hjem og hjælper med at flytte donationerne.

- Vi henter ved kantstenen. Ved ikke at gå ind i folks hjem forsøger vi at undgå smittespredning, siger Lars Jessen.

Ikke fuldt åbent alle steder Selv om dørene nu er åbnet til genbrugsforretningerne, så er man endnu ikke klar til at holde fuldt åbent alle steder.

- Vi har stadig nogle frivillige, som ikke er hel trygge ved situationen. Men jeg vil tro, at omkring 75 procent af vore frivillige har givet tilsagn om at komme. Så stille og roligt kommer vi i gang, og så håber vi bare på, at kunderne også har lyst til at komme, understreger han.

Kræftens Bekæmpelses nyeste genbrugsforretning var planlagt at åbne 12. marts. Dagen efter at Statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned.

- Vi var klar med den helt store åbningsdag i vores nye forretning i Næstved. Men det blev jo ikke til noget. Nu må vi nok vente lidt tid, før vi kommer i gang her. Når vi åbner en ny forretning, så plejer vi at trække på rutinerede frivillige fra andre butikker. Men lige nu har vi travlt med at få de andre forretninger i gang, siger Lars Jessen, som dog håber, at han kan slå dørene op til forretningen i Næstved i løbet af et par uger.



Der sprittes af på alle overflader. I hver af genbrugsforretningerne er der udnævnt en »spritminister«, som står for den opgave. Foto: Thomas Olsen