Genåbning med benspænd

Sjælland - 27. maj 2020 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er travlhed på museerne i disse dage. Nogle er allerede åbnet igen oven på mere end to måneders nedlukning grundet coronaudbruddet, mens andre har åbningsdagen lige på trapperne. Med alt hvad det indebærer af afstandstape, håndsprit og loft over antallet af besøgende.

Et af de museer, der nu skal efterleve Kulturministeriets retningslinjer, er Danmarks Tekniske Museum i Helsingør, som torsdag åbner igen. Her tiltrådte Jens Refslund Christensen som direktør den 13. januar, og nåede altså kun at være i spidsen for et åbent museum i otte uger, inden det lukkede ned i toogenhalv måned.

- Ja, der har foreløbig været flere dage med nedlukning end åbningsdage i min tid på museet. Så jeg er glad for, at vi kan åbne igen, smiler han.

Ingen adgang til flyene På museet i Helsingør kan gæsterne normalt prøve at sidde i det gamle jagerfly eller gå en tur ind i Caravellen - passagerflyet fra 1958 og i det hele taget trykke på knapper og røre ved ting. Det er foreløbig slut.

Uddrag fra Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af museer: Der bør i videst mulig omfang tages særlige skridt til at undgå tætte kontakter mellem ansatte og publikum, f.eks. ved betaling.

Institutionen bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt og oftere ved mange besøgende, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, kasseapparater, dankortterminaler og udlåns- og afleveringsautomater mv.

Man bør i videst muligt omfang overveje kontaktfrie løsninger, hvor dette er muligt.

For at sikre at der holdes afstand, bør institutionerne overalt, hvor det er relevant benytte adfærdsregulerende indretninger og praktiske foranstaltninger såsom ruminddelinger og afstandstape eller andre afstandsmarkeringer.

Institutionerne skal overholde det gældende forsamlingsforbud. Det bemærkes dog, at den samlede tilstedeværende publikumsmængde på en institution, der holdes åbent i overensstemmelse med disse retningslinjer, ikke i sig selv anses for en forsamling. - Vi er et særligt museum på den måde, at man mange steder i udstillingen både kan og må interagere med genstandene. Det er vi desværre nødt til at lukke ned for. Der er simpelthen for mange steder, man er i berøring med tingene til, at vi kan holde det helt rent og afsprittet hele tiden. Caravellen kan man for eksempel ikke komme ind i, siger Jens Refslund Christensen.

Han og personalet har dog brugt coronapausen konstruktivt. Blandt andet har museet haft live-udsendelser på Facebook og to nye udstillinger er stablet på benene under pausen. Desuden håber han på, at man med et nyt tiltag kan få gæsterne til sprede sig så meget som muligt i de to udstillingshaller, som fordeler sig over 9200 kvadratmeter.

- Godt nok kan man ikke røre tingene, som man plejer, men vi har lavet en guide til en rute gennem vores udstilling. Vi håber, at det kan få folk godt rundt i udstillingen - også i de hjørner, hvor der måske normalt ikke kommer så mange, siger Jens Refslund Christensen.

På Sorø Kunstmuseum er interaktionen mellem de udstillede genstande og museets gæster knapt så udtalt, men også her har man selvfølgelig haft gang i forberedelserne frem mod fredagens genåbning.

- Vi var i gang med at forberede en samlingsudstilling, Guldalderstreger, i vores store sal lige inden nedlukningen. Den er vi selvfølgelig glade for endelig at kunne vise frem, når vi åbner på fredag, fortæller Charlotte Sabroe, der er direktør for det midtsjællandske museum.

- Vi har også forlænget vores særudstilling med fotografen Krass Clement til udgangen af august. "The Unseen Room" hedder udstillingen, hvilket må siges at være en meget profetisk titel. Udstillingen nåede kun at være åben i 10 dage, inden Danmark blev lukket ned, siger hun og slår en mild latter op.

Sorø Kunstmuseum har også sørget for god adgang til håndsprit, opsat plexiglas mellem ansatte og gæster ved skranken i indgangen, sat ekstra vagt på i åbningstiden og er generelt opmærksomme på, at folk ikke forsamler sig for mange ad gangen på ét sted.

- Museet er forholdsvis stort og fordeler sig på fire etager, så jeg regner bestemt ikke med, at vi render ind i problemer med, at folk klumper sig sammen, siger Charlotte Sabroe.

Digital medspiller Hun fortæller, at man også i Sorø har brugt coronanedlukningen til at kigge andre veje for at formidle kunsten.

- Vi vil i højere grad forsøge at trække det digitale ind i museumsbesøget. Det kan for eksempel være ved at lave en app, som gæsterne kan se på i stedet for at stimle sammen om de små skilte, der normalt hænger ved hvert kunstværk, siger Charlotte Sabroe.

På Sorø Kunstmuseum er nedlukningen, som på så mange andre museer, et hårdt økonomisk slag. Ikke alene går museet glip af de vanlige entréindtægter. Der er også en masse aktivitet »rundt om« udstillingerne, som museet må se bort fra i den kommende tid.

- En af de største udfordringer er økonomien. Museerne skal jo selv tjene en stor del af deres penge. En stor del af vores indtægt er særlige foredrag, omvisninger og arrangementer, hvor vi også tjener noget på at sælge kaffe, kage eller mad. Det kan vi ikke rigtig komme i gang med, så længe man ikke må være mere end 10 samlet ad gangen, siger hun, men prøver dog at holde hovedet højt:

- Jeg er stadig meget optimistisk. Mange holder sommerferie i Danmark, og jeg tror, at de fleste hungrer efter at komme ud og få nogle gode, kulturelle oplevelser.

