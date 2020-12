Folkekirkens Nødhjælp lancerede Giv en ged i 2006, og det var en stor succes, der i dag er udviklet til flere klimavenlige gaver. Her er nogle af modtagerne i Uganda. Foto: Henrik Fisker

Gave-geder prutter mindre metan

Folkekirkens Nødhjælps katalog over julegaver til verdens udsatte - geden - er blevet mere klimavenlig. Organisationen oplærer familierne i gedehold, så gederne bliver fodret, inden de bliver lukket ud af indhegningen om morgenen. På den måde skaber gederne ikke ørkenspredning og ødelægger ikke naturen. Gedemøget samles op og bruges som effektiv gødning i køkkenhaverne, og i blandt andet Malawi bruges særlige gederacer, som udleder færre metangasser end almindelige geder.

Folkekirkens Nødhjælp har i de seneste år oplevet en massiv stigning i interessen for klimagaver til verdens fattigste, og antallet af gaver som træer, solcellelamper, klimafrø og køkkenhaver forventes at stige med 30-40 procent i år. En af de bedst sælgende klimagaver er »Giv et træ«, der næsten er syvdoblet i salget fra 2016 til 2019.