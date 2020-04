Regionen har åbnet for den store pung, og Venstre og SF er også klar til at lede efter penge til at sætte gang i en løsning for den slidte Østbanen.

Gang i byggeri: Region henter millioner op af kassen

Sjælland - 21. april 2020 kl. 10:15 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt sygehusvaskeri til erstatning for det nedbrændte ved Holbæk Sygehus og bedre lægevagts-lokaler er blot et udpluk af nye byggerier i Region Sjælland. Østbanens slidte skinner er også til debat.

Læs også: Folkemøde om Østbanen er udsat

Regeringen har aftalt med Danske Regioner at lette på det såkaldte anlægsloft, så regionerne kan sætte mere byggeri i gang i 2020. Det sker for at lette coronakrisens negative indvirkningerne på virksomhedernes aktivitet.

Det har Region Sjællands politikere taget til sig.

175 millioner kroner På forretningsudvalgsmødet mandag blev der nikket ja på alle politikernes video-skærme til at frigive i alt 175,3 millioner kroner til at fremrykke forskellige planlagte byggeprojekter i år. Desuden skal der yderligere bruges 67,4 millioner kroner næste år og 32 millioner kroner i 2022.

Det går i gang i 2020 Apparatur til sygehusene for 65 mio. kr.

Forskelligt digitalisering 7,9 mio. kr.

Ombygning til nyt kostkoncept (frit valgs-menu på sygehuse) 3 mio. kr.

Enestuer i Psykiatrien 1 mio. kr.

P-pladser i Nyk. F. 2 mio. kr. Brandsikring af vaskeri 8 mio. kr.

Dialysen i Slagelse 1,4 mio. kr.

Klimaskærm (udvendig forbedring af Ringsted Sygehus) 8 mio. kr.

Nyt vaskeri 6 mio. kr. (i år, i alt 65 mio. kr.)

Maskinpark på sygehuse 15 mio. kr.

Div. bygningsændringer 25 mio. kr.

Energirenovering 30 mio. kr. - Det er meget glædeligt, at vi har fået mulighed for at kunne fremrykke nødvendige investeringer, for det gavner både sygehuse og patienter og skaber samtidig flere job og mere vækst i Region Sjælland, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Et af de fremrykkede projekter er fx ombygning på Slagelse Sygehus, så dialysen (hvor nyrepatienter får renset blodet) får fire nye pladser i en tidligere personalestue, samt en isolationsstue, og »selfcareafdelingen« (hvor dialysepatienterne selv kobler sig på maskinen) får etableret en ny plads i et tidligere lager.

Et andet byggeri, som direkte vil kunne mærkes af patienterne, sker i Psykiatrien i det gamle hospital Oringe ved Vordingborg, der får en opgradering med flere enestuer.

Blandt de mange planlagte arbejder, der sættes i gang, er også opførelse af et nyt sygehusvaskeri til erstatning for det nedbrændte ved Holbæk Sygehus.

Den ny lokalitet er ikke endeligt på plads, men det opføres et sted i Nordvestsjælland. Desuden skal det andet sygehusvaskeri i Nykøbing Falster apropos brandsikres yderligere.

Bedre forhold i lægevagten Politikerne toppede administrationens foreslåede brug af 173,3 millioner kroner i år med yderligere to millioner kroner.

- Vi er enige om, at lægevagtens konsultationslokaler trænger meget til at blive renoveret, siger Heino Knudsen. Regionen er ikke nødt til at sætte sig i gæld for at bruge penge til flere anlægsopgaver. Så snart regeringen gav grønt lys til at bruge flere penge, kan man gå i gang.

- Vi har pengene i kassen, vi har bare ikke måttet bruge dem, siger Heino Knudsen.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) glæder sig over, at der er enighed i forretningsudvalget om at hente penge i kassen til at få gang i byggeriet i Region Sjælland



Også andre ting står på politikernes ønskeliste, blandt skal administrationen regne på, om politikerne også kan fremrykke ombygning til enestuer på Holbæk Sygehus.

Østbanen er i spil SF og Venstre fik i fællesskab sat de slidte skinner på Østbanen på dagsordenen, oplyser Jacob Jensen (V).

Lokalbanen, der forbinder Faxe og Rødvig med Køge, er så slidt, at en renovering er anslået at ville koste mellem 440 og 660 millioner kroner. Det kan regionen ikke betale alene.

2. næstformand i regionsrådet Jacob Jensen (V) er sammen med de øvrige venstrefolk og SF'erne i regionens forretningsudvalg villig til at få skub i Østbanen.



- Østbanen skal med i den justerede anlægsplan, så vi kan gå i gang med de indledende opgaver på banen, lige så snart vi har resultatet af de to analyser, som er bestilt på henholdsvis muligheden for en BRT-løsning (busser på banestrækningen i stedet for tog, red.) eller en skinne-løsning. Det vil sende et kraftigt signal til vores partikollegaer i Folketinget om, at vi fortsat gerne ser økonomisk støtte fra statens side til at gennemføre det samlede projekt, udtaler Jacob Jensen. Østbanen debatteres videre på forretningsudvalgsmødet 27. april.

