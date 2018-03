Gammel vært vender tilbage til Vild Med Dans

TV 2 får en ny vært til programmet 'Vild Med Dans'. Claus Elmig er nemlig stoppet som vært på programmet, og nu tager Christiane Schaumburg-Müller hans plads.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Christiane Schaumburg-Müller får lov til at blive vært sammen med

Sarah Grünewald, som har været vært siden sæson 10. Christiane selv var

vært fra sæson 7-9.

Ved at Christiane og Sarah er de to kvindelige værter i 'Vild Med Dans', bliver Danmark et af de første lande i verden, som bryder den traditionelle sammensætning af værter.

TV 2-redaktør på ’Vild med dans’, Thomas Richardt Strøbech har noget at

sige om det:

- Ved at sætte præcis Sarah og Christiane sammen slår vi en helt ny tone

an for programmet. De er kloge, spontane og supergodt selskab, og jeg er

sikker på, de får en fantastisk dynamik, som vil løfte ’Vild Med Dans’.

Og så får vi jo dobbelt så mange værtskjoler, siger han og fortsætter:

- ’Vild Med Dans’ er en stor succes, fordi vi aldrig hviler, men altid

løbende plejer og fornyer programserien. I år bliver fornyelsen en af de

større, men jeg er lykkelig over, at TV 2 nu har fået sit helt eget girl

power couple, der med tilsammen otte års kærlighed til programmet også

ved præcis, hvorfor programmet virker og er vigtigt.