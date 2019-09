Skinnerne på Østbanen mellem Køge og Hårlev/Faxe Ladeplads kræver investeringer på cirka 500 millioner kroner. Foto: Erik Nielsen.

Send til din ven. X Artiklen: Gamle skinner plager lokaltog: Kræver 700 mio. ekstra til nye skinner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gamle skinner plager lokaltog: Kræver 700 mio. ekstra til nye skinner

Sjælland - 03. september 2019 kl. 09:10 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skinnerne på lokalbaner som Østbanen, Hornbækbanen og Gribskovbanen er så ringe, at Danske Regioner nu beder staten om 105 millioner ekstra om året til nye skinner.

Det er næsten en fordobling i forhold til det nuværende investeringstilskud på 110, regionerne modtager til de i alt 14 baner landet over.

- Der kører 12 millioner rejsende med lokalbanerne hvert år, og passager-tallet er vokset med 25 procent siden 2007. Folk er afhængige af de her baner i deres dagligdag, og der er brug for at investere i banerne, hvis de skal køre videre, siger Ulla Astmann til Sn.dk.

Ønsket om 105 millioner ekstra om året frem mod 2026 har regionerne bragt ind i de årlige økonomiforhandlinger med regeringen om regionernes økonomi for det kommende år.

Østbanen mellem Køge og Hårlev/Faxe Ladeplads er den af landets lokalbaner, der har det værst.

Her er skinnerne så gamle og utidssvarende, at trafikselskabet Movia har pillet 24 sæder ud af toget for at holde vægten ned, når toget skal køre 100 km/t. Banen er visse steder kun bygget til en fart på 75 km/t.

52årige Heidi Shaughnessy Hansen, der pendler med banen fra hjemmet i Karise til arbejdet i Køge, har altid undret sig over, at der manglede sæder i de nye tog.

- Dengang vi fik toget, var vi så glade for, at vi slap af med »grisen«. Men det har da altid virket lidt pudsigt, at man har taget nogle sæder ud og erstattet dem med nogle skråplader i stedet for. De sæder kunne være meget rare at have om morgenen og eftermiddagen, når toget er proppet med unge, der skal til gymnasiet i Køge, siger hun og griner.

Alt efter, hvem man spørger, er der brug for at investere et sted mellem 440 og 550 millioner til udskiftning skinner, signaler og modernisering af selve banen.

Investeringsbehovet på de øvrige lokalbaner er mindre. Men ikke desto mindre har Hornbækbanen og Gribskovbanen samt Lemvigbanen i Vestjylland har et akut investeringsbehov. Også Odsherredsbanen, Høng-Tølløsebanen og flere lokalbaner i Nordsjælland vil ifølge Danske Regioner kræve nye investeringer i løbet af få år.

Ulla Astmann peger på, at regionerne - ud over investeringstilskuddet fra staten - har investeret 430 millioner kroner af egne lommer på lokalbanerne siden 2007. Og det er penge, man har været nødt til at låne:

- Vi har ikke råd til at blive ved med at forøge gælden på det her område. Lånte penge skal betales tilbage, og det er derfor, vi råber op om det her nu, siger Ulla Astmann.