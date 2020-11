Huspriserne er lave og borgerne i Region Sjælland er gode til at betale det, de skylder. Det medvirker til, at den gennemsnitlige gæld per person i regionen er Danmarks næstlaveste. Foto: Jens Wollesen

Gælden er lav i Region Sjælland - se tallene for din kommune her

Sjælland - 12. november 2020 kl. 07:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

583.094,94 kroner. Det er størrelsen på den gennemsnitlige samlede gæld i bolig og pengeinstitut per person i Region Sjælland. Kun Region Syddanmark ligger lavere på landsplan. Det viser en gældsundersøgelse, som Bankly - der er en sammenligningsplatform indenfor finansielle services - har foretaget.

Region Hovedstaden topper listen med en gennemsnitlig samlet gæld per person på 639.244,75 kroner. Hvilket i høj grad hænger sammen med de høje priser i hovedstadsområdet.

- Det er interessant at se, hvor stor forskel der er på lånemønstrene i de forskellige regioner. I Region Hovedstaden bliver der lånt klart mest til bolig, mens indbyggerne i Region Nordjylland har over 54 procent mere gæld i pengeinstitutter end dem i Region Hovedstaden, siger Allan Stolc, direktør i Bankly.

Gennemsnitlig samlet gæld per person i hver region:

1. Region Hovedstaden: 639.244,75 kr.

2. Region Midtjylland: 596.040,15 kr.

3. Region Nordjylland: 585.980,62 kr.

4. Region Sjælland: 583.094,94 kr.

5. Region Syddanmark: 533.722,58 kr.



Top 5 mest samlet gæld per person i Region Sjælland:

1. Solrød: 817.591,71 kr.

2. Lejre: 709.381,88 kr.

3. Greve: 683.989,25 kr.

4. Stevns: 667.847,19 kr.

5. Roskilde: 635.719,56 kr.



Top 5 mindst samlet gæld per person i Region Sjælland:

1. Slagelse: 458.067,87 kr.

2. Odsherred: 503.656,33 kr.

3. Næstved: 522.957,40 kr.

4. Ringsted: 524.891,38 kr.

5. Lolland: 526.382,07 kr.



Men hvorfor låner jyder flere penge i deres pengeinstitutter end sjællænderne?

- En forklaring er formentlig, at mange i hovedstadsområdet har tilstrækkelig friværdi til at optage lån i deres bolig via realkreditinstituttet, hvis de eksempelvis skal have foretaget boligforbedringer eller købe ny bil. Selvom priserne er steget støt de seneste år, er det stort set kun i de store byer, at friværdierne i dag er tilbage på niveauet fra umiddelbart inden finanskrisen, siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Hun bakkes op af Morten Brrun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk:

- Lån i pengeinstitutter tages ofte til at finansiere bilkøb - især hvor afstandene er store som for eksempel i Jylland. Derudover skyldes det måske også, at der ikke er så meget friværdi at belåne i Jylland som for eksempel i København, og man derfor må anvende lån fra bankerne.

Ser man isoleret på Region Sjælland, er den samlede gæld per person størst i Solrød med 817.591,71 kr. i gennemsnit. Borgere i Slagelse Kommune har med 458.067,87 kroner i gennemsnit regionens mindste gæld.