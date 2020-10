Se billedserie Roskilde domkirke er sammen med Jelling Kirke de eneste kirker i Danmark på FNs liste over verdenskulturarv. Domkirken er bygget skævt, og det har arkitekturhistoriker nu fundet en forklaring på. Foto: Thomas Olsen

Gåde løst: Derfor er Roskilde Domkirke »skæv«

Sjælland - 01. oktober 2020 kl. 19:23 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Denne artikel udkom første gang 16. oktober 2017. Her har du muligheden for at læse den igen i anledning af Verdensarvsdagen i morgen. Turister og besøgende i Roskilde Domkirke har gennem årene undret sig og spurgt omvisere og historikere: Hvorfor er Roskilde Domkirke egentlig skæv?

En skævhed, der er så tydelig, at den fremgår af oversigtskort i kirkens turistfolderne, men som ingen reelt har kunnet svare på. Indtil nu.

Arkitekturhistoriker Thomas Bertelsen fra Nationalmuseet gik i august i gang med et stort forskningsprojekt om kirkens byggeri og arkitektur, og mener nu at have fundet svaret på den skæve kirke. Det skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Ved langt de fleste kirkebyggerier er man begyndt i kirkens østligste ende, hvor alter og kor skulle stå, og derefter bygget mod vest. Men sådan er det ikke foregået i Roskilde Domkirke:

- Man har simpelthen opbygget kirken fra begge ender på en gang, og det er så gået galt, da man bygger ind mod midten og rammer hinanden, siger han.

Ifølge Thomas Bertelsen er det »et kludetæppe af detaljer«, som tilsammen skaber et helhedsbillede og en forklaring.

Blandt andet, at faget i den allerøstligste del af midterskibet skiller sig ud fra de øvrige ved siden af, men er identisk med det yderste fag i den vestligste del af midterskibet lige før kirkens berømte dobbelttårne.

Bygning stod i vejen At middelalderens arkitekter, håndværkere og de øvrige arbejdere har ramt skævt skyldes formentlig, at der allerede stod en mindre domkirke med en stor tilbygning på den nordlige side, da man gik gang med at bygge den nuværende.

- Bygningen har simpelthen stået i vejen for byggearbejdernes sigte- og byggelinjer, siger ariktekturhistorikeren.

Ifølge Bertelsen bringer hans undersøgelser og konklusioner middelalderens byggeplads omkring Roskilde Domkirke op »i en international liga« med andre katedralbyggerier i Europa.

- Mange af de her byggerier har skævheder og fejl, fordi man simpelthen byggede flere steder på dem på en gang. Og det er også det, der nu gør sig gældende her. Det viser, at dem, der har stået for byggeriet, virkelig har haft nogle ressourcer bag sig, da de gik i gang, siger han.

