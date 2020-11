Gæs og ænder skal kunne snadre i vand. Så selv om fugleinfluenzaen er trukket ind over landets grænser, går de stadig ude. Lige ind til de bliver til julemad. Foto: Peter Andersen.

Fugleinfluenza: Sådan går det med julegåsen

Kunstige fugleskrig skal holde ande- og gåseflokke fri for fremmede fugle, der kan være syge. Mindre avlere slagter så hurtigt, de kan.

De ænder og gæs, vi skal sætte tænderne i til jul, går rundt og snadrer, selv om fugleinfluenzaen er trukket ind over Danmark.

- Arealet må ikke overstige 15 kvadratmeter pr gås og 4,5 kvadratmeter pr. and, så der er avlere, som må minimere arealet ligesom vand og fodring skal være overdækket, så det ikke tiltrækker vilde fugle, forklarer Mie Nielsen Blom.

Avlerne må bruge blinkende og roterende lys for at skræmme de vilde fugle væk fra ænder og gæs. Flere bruger også mekaniske fugle, der imiterer alle fugles skræk.

- Lydkanoner kan opfange lyden af de vilde fugle, der er flest af i området, og hvis det for eksempel er måger, så imiterer den en måges dødsskrig. Det får de andre måger til at holde sig væk, siger Mie Nielsen Blom.

Øko-avler har fart på

De store fjerkræavlere har oftest ikke mulighed for at få slagtet deres dyr hurtigere, for det er nøje planlagt, hvordan flok efter flok leveres til slagterierne.