Glade studenter fra Kalundborg Gymnasium på den traditionelle vogntur tilbage i 2019. På grund af corona-krisen frygter kommende studenter, at de i år ikke kommer til at opleve studenterkørslen. Foto: Per Christensen

Frustrerede studenter frygter for eksamen og studenterfesterne

Sjælland - 25. marts 2020 kl. 16:02 Af Christina Ledertoug Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da det tilbage i august 2019 ringede ind for landets kommende studenter, var det med glæde og udsigten til, at flere års hårdt arbejde skulle fejres med en studentereksamen.

Det var dengang. I dag er situationen en helt, helt anden på grund af corona-krisen. Og forventningens glæde er nu erstattet af frustrationer over, hvad der skal ske med studentereksamen og frygt for, at den traditionelle vognkørsel med klassekameraterne og de efterfølgende studenterfester helt aflyses. Uvisheden om, hvad der skal ske, og hvor længe nedlukningen af hele samfundet vil vare ved er hård for de mange tusinde unge mennesker, der har kæmpet for at få deres studentereksamen til sommer. Vi har talt med tre kommende studenter om, hvordan de oplever at sidde midt i corona-krisen.

19-årige Camilla Baisgaard Andersen, går i 3.D på Stenhus Gymnasium og HF





- Vi har fra gymnasiets side af fået at vide, at vi nok skal blive studenter i år, men ikke hvornår. Det er frustrerende ikke at vide, hvornår vi bliver studenter, hvordan vores eksaminer kommer til at forløbe, og om der overhovedet bliver studentereksaminer, siger 19-årige Camilla Baisgaard Andersen. Kommende studenter kan nemlig risikere, at deres eksamen bliver aflyst og erstattet af årskarakterer, hvis coronokrisen fortsætter til sommer. Det vil for Camilla Baisgaard Andersen ikke være problematisk, men hun kender andre, der ikke synes det er så sjovt, hvis deres årskarakterer erstatter eksaminer. Samtidig er der også den store frygt for, at alle de arrangementer, der hører til at blive student, helt bliver aflyst. - Jeg frygter, at vi må gå glip af sidste skoledag, studentervognskørsel og alt det, som hører til at blive student. Usikkerheden om, hvorvidt vi får de oplevelser sammen, som vi havde glædet os til, den er ubehagelig, siger Camilla Baisgaard Andersen.

22-årige Maria Bendtson læser enkeltfag på HF på VUC i Slagelse





- Lige nu ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske, og jeg frygter for, om jeg overhovedet kan blive færdigt her til sommer, hvis vi ikke kan komme til eksamen. Nu har jeg brugt to et halvt år på at komme her til, og derfor frygter jeg også for, hvordan det kan påvirke min videre uddannelse efter HF, siger 22-årige Maria Bendtson. Efter planen skulle hun nemlig søge ind på uddannelsen for ernæring og sundhed på Absalon efter eksamen, men nu frygter Maria Bendtson for, om det overhovedet bliver muligt. - Hvis vores eksaminer bliver udskudt, så bliver det svært at søge ind til tiden, og jeg håber derfor, at man vil kunne rykke optagelsesdatoen for de videregåendeuddannelser, siger hun. For Maria Bendtson er det også meget underligt, at hun ikke ved, om hun nogensinde kommer i skole igen og ser sine klassekammerater. - Vi har været i gang med at arrangere vores afslutningsfest, og nu ved vi ikke, om det kan blive til noget. Jeg frygter meget, at det også må aflyses, siger hun.

26-årige Dicte Sørine Skov er 3.g'er på HTX på ZBC i Slagelse





- Jeg er rigtig frustreret og bange for, hvordan min eksamen bliver, og om hjemmeundervisningen vil kunne påvirke mine resultater til eksamen. Jeg havde set frem til den sidste tid, men det er slet ikke blevet sådan, som jeg havde regnet med, siger 26-årige Dicte Sørine Skov. Hun er også meget bange for, at hun ikke kommer i skole igen, og derfor heller ikke kommer til at have en ordentlig afslutning med sine klassekamerater, inden det ville gå løs med studentereksamener. - Tænk hvis vi har været i skole for sidste gang uden at være klar over det. Vi havde jo set frem til at skulle fejre os selv, og det vi har kæmpet for. Det er jeg rigtig ked af at skulle gå klip af, og det fylder mig med sorg. For Dicte Sørine Skov er 3. blandt andet gået med endelig at finde ud af, hvad hun ville studere efter studentereksamen, og nu er hun bange for, at det kan få konsekvenser, hvis hun ikke bliver student til tiden. - Jeg fandt endelig ud af, at jeg ville læse videre sygeplejerskeuddannelsen, og nu frygter jeg, at jeg ikke kan søge ind til sommer, men må vente et halvt år mere, den usikkerhed fylder utroligt meget siger hun og håber på, at ansøgningsdatoen på de videregående uddannelser kan blive rykket.