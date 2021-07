Frøhøsten er i fuld gang. De tidlige græsser er høstet i sidste uge, flere sorter høstes de kommende uger. Foto: Anders Ole Olsen

Frøhøstens udbytte er over middel

Sjælland - 20. juli 2021 kl. 06:02 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

Mængden af mejetærskere og andet høstmaskinel vil den kommende tid fylde godt op på landevejene, for høsten er i fuld gang. Lige nu høstes der primært frø, men snart skal kornet også hentes hjem.

- Det går jo fremad. Det er jo frø og vinterbyg, der bliver høstet nu. Vi nyder det gode vejr og er glade for at få det tørt hjem. Vi krydser fingre for, at vi ikke får de store tordenbyger, som vi ser syd for grænsen. Det ville være det værste, lyder det fra Poul Henrik Prahl, der er næstformand i landboforeningen Gefion, der repræsenterer 1.600 landmænd på Sjælland.

Over middel trods tør juni - Udbyttemæssigt ligger det sådan lidt over middel, vurderer Poul Henrik Prahl og fortsætter:

- Jeg hører om rimelige udbytter på vinterbyggen. Det burde være et godt år. Vi har fået rimeligt med vand og sol, og der er et gammelt ordsprog, der siger, at majs kulde giver laderne fulde, og det har været i år. Og et andet er, at hede giver hvede. Så burde det jo gå godt.

Samme optimisme findes hos Østdansk Landboforening, der repræsenterer ca. 400 landmænd på Øst- og Sydsjælland, hvor man noterer sig, at frøhøsten går godt.

- Indtil videre har det været nemt at høste, og vi har haft mange høsttimer om dagen på grund af det gode vejr, fortæller Ole Elbæk, der er formand for Østdansk Landboforening.

Frøkvaliteten er fin - Vi er godt og vel halvvejs. Den tegner rigtig godt. De tidlige græsser er høstet for over en uge siden. For engrapgræs og rødsvingel er udbyttet over middel. Vi fik en kanon start i foråret, men grunden til, at vi måske ikke høster topudbytte, er formentlig den tørre juni, siger Ole Elbæk.

Kvaliteten af frøene er også fin, selvom rumvægten kunne være højere på grund af tørken i juni. Frøene hverken bugner eller er indtørrede.

Men der er ingen grund til panik, for frøhøsten, som er en blanding af frø til fodergræs og plænegræs, hvoraf sidstnævnte blandt andet leveres til DLF Trifolium, er trods alt stadig så god, at Ole Elbæk ikke tøver med at fastslå:

- Fodboldbanerne er sikret de kommende år.

De kommende uger gælder det i Østdansk Landboforenings område høst af spinat, strandsvingel, rejgræs, vinterbyg og vinterraps.

Afbrænding sparer kemi Endelig kommer Ole Elbæk med en opfordring til at slå koldt vand i blodet, hvis man ser røg stige op fra græsmarkerne i de kommende fjorten dages tid.

Mange landmænd vælger nemlig at brænde halmen på græsmarkerne af, og det er en fuldt lovlig praksis.

- Hvis vi brænder halmen af, så får vi højere udbytte året efter, fordi der kommer så meget mere lys ned til hjerteskuddene, hvor planten udvikler sig fra. Og så sparer vi i øvrigt noget kemi, fordi vi ikke skal sprøjte spildfrø og ukrudtsfrø væk, forklarer Ole Elbæk og fortæller, at det grønne i bunden af marken giver ekstra røg ved afbrænding.

Til gengæld tager landmændene alle forholdsregler med blandt andet brandbælter og marksprøjter med vand.

- Hvis man står langt væk og ser røg, og ikke er direkte ved siden af og kan se, der er tale om en ukontrolleret brand, så lad være med at ringe til brandvæsenet, lyder det fra Ole Elbæk, der gerne vil spare på brandvæsenets ressourcer ved ikke at få sendt brandfolkene unødigt afsted.

Han minder om, at hvis uheldet er ude, så vil der alt andet lige være andre på selve stedet, der vil have ringet efter hjælp.