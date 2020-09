Hvert år bliver 5400 danskere ramt af hjertestop. Hvis der både bliver givet hjertemassage og brugt en hjertestarter, inden ambulancen når frem, øges chancerne for at overleve drastisk. Modelfoto

Frivillig hjerteløber kritiserer ny ordning

Sjælland - 19. september 2020 kl. 07:21 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brandmand og frivillig er utryg ved skiftet til Trygfondens hjerteløbere, fordi de frivillige ikke er oplært i førstehjælp og ankommer for mange på én gang. Region Sjællands præhospitale center afviser kritikken.

For kort tid siden blev brandmand Jakob A. Jakobsen i sin fritid kaldt ud til et hjertestop.

Det har han prøvet flere gange før, men denne gang var oplevelsen ved hjertestoppet i Ringsted helt anderledes end tidligere.

- Det var første gang, jeg løb som hjerteløber efter, at Region Sjælland gik over til Trygfonden. Der kommer seks-otte mennesker løbende med hver sin hjertestarter, helt almindelige mennesker, en der var på vej i skole, en der var på vej mod stationen. Det er folk, som måske ikke har basal viden om hjerte-lungeredning, siger Jakob A. Jakobsen, der oplevede, at de mange frivillige kom til at virke lidt kaotisk.

Fakta Region Sjælland tilsluttede sig fra 2020 Trygfondens Hjerteløberordning, som de øvrige fire regioner også bruger.

Siden 2017 havde regionen ellers opbygget et net af cirka 2000 frivillige og 25 landsbyklynger i »Danmark redder liv«.

Det var et samarbejde mellem Region Sjælland, Region Syddanmark, Dansk Folkehjælp og FirstAED.

Førstehjælperne skulle have mindst fire timers førstehjælpskursus med opdatering hvert andet år.

Hvis man vil være hjerteløber, skal man blot melde sig hos TrygFonden - og det har cirka 10.000 i regionen gjort.

TrygFonden betaler de første fem års drift af hjerteløberne i Region Sjælland. Indtil årsskiftet var Region Sjællands frivillige, der blev kaldt ud ved hjertestop i nærheden, en del af »Danmark redder liv«. Her skulle man mindst have et fire timer langt førstehjælpskursus.

- Men en stor del af os frivillige var sundhedsfaglige, politifolk eller brandfolk. Desuden ankom der kun tre frivillige til stedet med hver deres klare roller, en påbegyndte hjertelunge-redning, en afløste ved hjertemassagen og tog sig af andet på stedet, og en ankom med hjertestarteren, siger Jakob A. Jakobsen og tilføjer:

- Nu kommer der mennesker, som er helt uforberedte og måske aldrig har set et dødt menneske før.

Han kritiserer også, at Hjerteløberne hverken har genkendelige gule veste eller er afkrævet ren straffeattest og børneattest.

Region: Det er bedre nu Brian Lindekilde Hansen, vagtcentralleder hos Præhospitalt Center i Region Sjælland, deler ikke bekymringen. Tværtimod.

- Indsatsen med hjerteløbere er absolut kvalificeret, det er også bekræftet i undersøgelsen, som Trygfonden har udført. Volumen tæller også, vi er på kort tid gået fra at have 2400 frivillige til 10.000, siger Brian Lindekilde Hansen.

Kasper Thrane, der er funktionsansvarlig i Præhospitalt Center, pointerer, at det er en stor fordel, at alle regioner har hjerteløbere, som de nærmeste frivillige - uanset bopæl - bliver kaldt. Desuden kan de identificere sig via app'en.

- I et konkret tilfælde, hvor jeg selv blev kaldt ved et hjertestop på en campingplads, kom der fire hjerteløbere fra hovedstaden. Dengang vi havde Danmark redder liv, var de slet ikke blevet gjort opmærksom på, at der var et hjertestop lige i nærheden, siger Kasper Thrane.

Folk, der tager førstehjælpskurser i fx Hjerteforeningen, bliver opfordret til at melde sig som hjerteløbere, og det vigtigste er at få påbegyndt hjertemassage og brugt en hjertestarter.

- Hvert minut tæller ved hjertestop. Det vigtigste er, at der kommer tryk i brystkassen hurtigt og givet stød med hjertestarteren, siger Brian Lindekilde Hansen.

Nusset fortid kan stadig redde liv Ren børneattest eller ren straffeattest er mindre vigtig ved livreddende førstehjælp, mener de.

- Det er jo voksne, som får hjertestop, og det er ret utænkeligt, at nogen skulle kunne forgribe sig på et barn, når der er andre frivillige, foregår genoplivning, og der er en ambulance på vej, siger Brian Lindekilde Hansen.

Og Kasper Thrane supplerer:

- Hvis egen min far fik et hjerteanfald, ville jeg da være langt gladere for, at en person med plettet straffeattest trådte til og begyndte hjerte-lunge-redning, end at der blev ventet på akutbil og ambulance.

Hjælp efter voldsomme oplevelser Når hjerteløbere har været i aktion, får de et spørgeskema på sms om, hvor påvirkede de er af situationen. Ved behov kan de blive ringet op af en sundhedsfaglig person og få mulighed for at tale oplevelsen igennem.