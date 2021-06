Se billedserie Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, deltog i workshoppen om fremtidens griseproduktion i Danmark. Fotos: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Fremtidens bæredygtige grillpølse til debat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremtidens bæredygtige grillpølse til debat

Sjælland - 08. juni 2021 kl. 16:46 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

En saftig hotdog og et sprødt flæskesvær smager vidunderligt, men der er god grund til at se nærmere på, hvordan griseproduktionen bliver mere bæredygtig, så grisene stadig er velkomne i Danmark i fremtiden.

Det var temaet, da Tænketanken Frej mandag aften inviterede til workshop om fremtidens bæredygtige svineproduktion. Arrangementet fandt sted i naturskønne omgivelser på gården Frihedslund i Ruds Vedby.

Vi danskere bor sammen med 12,7 millioner grise i vort lille land, men det tætteste, mange danskere kommer på grisene, er gennem pølser på grillen om sommeren og flæskesteg til jul.

Stigende krav De landmænd, der p roducerer grise, står overfor stigende krav fra samfundets side. Danmark har sat som mål, at vi i 2030 skal udlede 70 procent mindre CO2, end vi gjorde i 1990. Det skal landbruget bidrage til - også griseproducenterne. Samtidig er forbrugernes krav til »det gode griseliv« stadigt stigende. Dyrevelfærd er en topprioritet hos den danske forbruger.

Der var derfor nok at tage fat på for de fremmødte landmænd, der deltog i workshoppen.

- Vi skal holde op med at dukke os, fordi vi producerer grisekød. I stedet skal vi være stolte af at producere grise med verdens laveste CO2-aftryk. Vi kan også passende ranke ryggen og være stolte af, at det er her i Danmark, at en stor del af innovationen indenfor griseproduktionen og husdyrhold i det hele taget foregår, slog en af landmændene fast under debatten i workshoppen.

Vi skal være åbne En anden landmand slog på, at det er vigtigt, at erhvervet bliver ved med at stille krav til sig selv. Det gælder blandt andet omkring åbenhed. Landbrugene skal være parate til at åbne dørene for forbrugerne.

- Det er vigtigt at få byboerne ud i staldene, så de kan se, hvad der foregår. Det vil for eksempel være oplagt at invitere skoleklasser på besøg i landbruget. På den måde kan vi få nogle ambassadører ud i staldene, lød det.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen var også inviteret med til workshoppen på Frihedslund i Ruds Vedby. Han fulgte opmærksomt debatten og erklærede sig helt enig i, at det er vigtigt at få bybefolkningen tættere på landbruget.

- Dyrevelfærd fylder meget i debatten om fremtidens landbrug. Forbrugerne går meget op i det. Derfor er landbrugets åbenhed over for byboerne utroligt vigtig. Det skal være muligt for bybefolkningen at komme på besøg på et landbrug. Nutidens børn mangler jo onklen, der er landmand, og hvor de kan komme på ferie. Derfor aner mange byboere intet om livet på landet, og det bidrager til mange fordomme om landbruget, lød det fra Venstres formand.

Jakob Ellemann-Jensen slog fast, at Danmark skal være verdens fødevarelaboratorie.

- Vi er de mest dyre- og miljøvenlige fødevareproducenter i verden, og den udvikling skal vi holde fast i.

Søstjerner og alger Det fremgik tydeligt af aftenens debat ved bordene, at landmændene er parate til at håndtere udfordringerne. Men ind imellem er det meget vanskeligt at få enderne til at mødes. Især hvis danskerne fortsat forventer at kunne lægge en bakke pølser på grillen for en flad 20'er.

Men trods vanskelighederne er landmændene glade for deres erhverv og er parate til fortsat at arbejde hårdt for at gøre det bedre på både miljø- og dyrevelfærdsfronten.

- På sigt må vi også stoppe med at importere soja fra sydamerikanske lande, hvor regnskov bliver brændt af for at skaffe plads til sojamarkerne. Vi skal i stedet arbejde på, at foderet til grisene bliver produceret i Danmark. Hvem ved - måske skal grisene i fremtiden fodres med alger og søstjerner. Mange af løsningerne kender vi jo slet ikke i dag, lød det fra en af de deltagende landmænd.