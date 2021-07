En skønhed kan man vist ikke kalde det, men det har været festligt, når Frederik VII holdt gilder i grotten ved Skovsborg. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Frederik Folkekærs festgrotte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Frederik Folkekærs festgrotte

Sjælland - 06. juli 2021 kl. 06:26 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

I Skodsborg ligger en grotte, som Frederik VII lod opføre. Det hed sig, at grotten var opført til kongens officielle repræsentationer. Men virkeligheden var, at det særprægede byggeri var åsted for royale drukorgier, hvor de fine dinglede omkring i en salig rus af punch, når den festglade konge, kendt som Frederik Folkekær, holdt selskaber.

I dag skuer man fra Frederik VII selskabsgrotte ud over havet og bilerne, der suser forbi neden for bakken på Skodsborg Strandvej lige syd for det skinnende hvide Skodsborg Kurhotel. Men i midten af 1800-tallet var grotten en tidstypisk del af det romantiske haveanlæg omkring kongens private bolig på landstedet Skovsborg.

Sommer I løbet af sommeren vil vi fortælle om nogle af de mere ukendte attraktioner rundt om på Sjælland, som man kan besøge i ferien. Vi kommer hele Sjælland rundt og kan forhåbentlig give dig noget inspiration. Alle artiklerne om de skjulte perler kan læses på sn.dk. I løbet af sommeren vil vi fortælle om nogle af de mere ukendte attraktioner rundt om på Sjælland, som man kan besøge i ferien. Vi kommer hele Sjælland rundt og kan forhåbentlig give dig noget inspiration. Alle artiklerne om de skjulte perler kan læses på sn.dk. Livet i det fri Skovsborg rummede muligheden for, at kongen kunne dyrke sin passion for friluftslivet. Frederik VII blev hjemløs efter 1848-49, hvor enevælden blev afskaffet og staten overtog de kongelige ejendomme. Derfor købte han to private boliger til sig selv og sin hustru, Louise Rasmussen, kendt som grevinde Danner, som han havde giftet sig med få år før.

Det ene slot, han købte, var Jægerspris Slot, det andet var Skovsborg.

Men selv foretrak kongen at bo i et telt ved siden af palæet. Her tog han ofte logi, mens grevinde Danner holdt til i slottets sale.

Kongelig udsigt Det er svært at beskrive grotten som en skønhed. Den er nærmere en mærkværdighed, men har sin egen storslåede karakter. Den står som en fri hvælving, opført af kildekalk fra Stevns, skønt Frederik VII forsøgte at bilde folk ind, at den var bygget af drypsten fra Slesvig.

Bevæger man sig imidlertid om på bagsiden af grottehulen, afsløres en porthvælving, som man skal unde sig selv at gå ind ad.

Op ad en smal og stejl trappe klatrer man derpå opad til et lille plateau oven på grotten. Her afslører der sig en overset perle på den oversete perle.

Grotten er placeret på det højeste punkt af Skodsborgbakken, og fra grottens tag er der den mest vidunderlige udsigt over de eksklusive gamle palæer, videre ud over havet og helt til Sverige. Skål, Frederik, fristes man til at råbe til den gamle festkonge, hvis buste et par etager længere nede ad bakken lader blikket vandre den samme vej.