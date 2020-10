Frank Jensen-sag: - Det er meget, meget alvorlige anklager

- Det er meget, meget alvorlige anklager. Men det er Socialdemokratiet i København og partitoppen, der må afgøre, om han kan fortsætte som overborgmester, spidskandidat til kommunalvalget næste år og næstformand for Socialdemokratiet. Men der er ingen tvivl om, at vi skal krænkelseskulturen til livs, sådanne ting skal ikke finde sted, siger Heino Knudsen.

Også borgmester i Odsherred og tidligere folketingsmedlem Thomas Adelskov afventer den uvildige advokatundersøgelse af Frank Jensen og partiledelsens beslutning. Men arbejdsmarkedet og partilivet skal være et trygt sted for alle uanset køn.

- Alle skal kunne være i politik uden at føle sig presset til noget seksuelt. Og man skal tilsvarende kunne være på en arbejdsplads uden, at autoritære personer i højere embeder eller tillidshverv presser eller udnytter deres position til at krænke andre. Man kan ikke fungere sådan i et professionelt forhold, siger Thomas Adelskov.