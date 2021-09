Sygeplejerskerne måtte ikke afholde ferie under strejken, så mange har sommerferie, der skal holdes inden årets udgang. Det kan blive et problem for patienter og det resterende personale på regionens sygehuse, lyder advarslen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fra strejke til ferie: Derfor frygter de bølge af aflysninger på hospitaler

Sjælland - 10. september 2021 kl. 09:30 Af Martin Olsen og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

De tusinder af patienter, der har fået udskudt behandlinger eller undersøgelser i forbindelse med Covid-19-pandemien, kan for nogles vedkommende godt væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Efter den 10 uger lange sygeplejerskekonflikt har sygeplejerskerne nemlig opbygget bunker af ferie, der skal afholdes inden årets afslutning. Det kommer oveni de mange udskudte behandlinger og undersøgelser efter Covid-19-pandemien. Nu kritiserer en række politikere fra regionsrådet i Region Sjælland, at der er blevet givet alt for sen besked om situationen, og de frygter samtidig for forholdene på de medicinske afdelinger, som i forvejen er pressede.

Venstres politiske leder i regionsrådet, Jacob Jensen, undrer sig over, at politikerne først nu bliver opmærksomme på, at der kan opstå en ny bølge af aflyste behandlinger og operationer.

- Jeg undrer mig over, hvorfor det er kommet så vidt, uden der er blevet grebet ind tidligere. Det under mig og ærgrer mig, at det ikke er kommet frem for nogle uger siden, så vi kunne tage det op i budgetforhandlingerne og eventuelt afsætte midler til at gøre noget ekstra for de hårdt pressede medicinske afdelinger, siger Jacob Jensen.

Fakta: Pukler og ventetider Sygehusene har hen over sommeren oplevet et markant større indtag på akutafdelingerne end normalt. Samtidig er der fortsat en pukkel af operationer og aftaler, som er udsat i forlængelse af anden bølge af COVID-19.



Derudover har mange sygehuse været ramt af sygeplejerskestrejken, som betyder, at endnu flere operationer og aftaler er blevet udskudt, og at de strejkende sygeplejersker ikke har afholdt ferie i sommerperioden og derfor skal afholde ferie inden udgangen af 2021.



Da mange afdelinger allerede er presset på bemandingen på blandt andet læge- og plejesiden, vil det eksempelvis være nødvendigt at foretage midlertidige omflytninger og nedlukninger af senge/afsnit.



Regionen venter, at situationen vil kunne medføre midlertidige omprioriteringer af aktivitet og ressourcer for at sikre patientsikkerhed, behandling af akutte patienter med livstruende sygdomme samt arbejdsmiljøet. Det kan betyde midlertidige nedlukninger eller sammenlægninger af afsnit.



Det forventes, at alle muligheder for brug af Frivilligt Ekstra Arbejde (FEA) benyttes i den konkrete situation. Såfremt der er behov for yderligere bevillinger til det, vil regionens forretningsudvalg forholde sig positivt.



Kilde: Region Sjælland



På de medicinske afdelinger behandler man blandt andet medicinske specialer som hjerte, kredsløbs- og lungesygdomme samt aldersbetingede sygdomme. Punktet om forholdene på regionens medicinske afdelinger var på dagsordenen på et ekstraordinært møde i regionens forretningsudvalg tidligere på ugen.

Der var dog også fokus på situationen på de medicinske afdelinger i det vedtagne budget for 2021. Her er der lagt op til at oprette fem semi-intensive pladser på de medicinske afdelinger for at aflaste de hårdt prøvede afdelinger, men det er slet ikke nok, mener Jacob Jensen, som først lige sammen med resten af forretningsudvalget har fået en opdatering på situationen knap en uge efter, at budgettet blev vedtaget.

Få ressourcer De Radikale er enige og påpeger, at problemet ikke er nyt, men at man ikke tidligere har fået en status på, hvor stort det ville blive her efter konflikten er overstået.

- Radikale havde ved budgetforhandlingerne det oppe som et væsentligt problem, hvordan situationen er på de medicinske afdelinger ud fra de beretninger, jeg havde fået fra enkeltpersoner. Der er - og har i længere tid været - et ekstraordinært pres på afdelingerne, til trods for, at der blev tildelt ekstra midler for 4-5 år siden. Men økonomien og ressourcerne er ikke fulgt med det ekstra arbejde, siger Anne Møller Ronex (R), der er medlem af forretningsudvalget i Region Sjælland.

Hun forklarer, at der i regionen er mange mennesker med kroniske sygdomme, borgere et godt stykke op i alderen samt mange multisyge med komplekse forløb. Det skaber et pres på sundhedsvæsnet, og betyder også for mange genindlæggelser. Hun understreger, at ifølge hendes oplysninger vil afholdelse af ferie oveni coronapuklen betyde udskudte og aflyste behandlinger, hvor man er nødt til prioritere ved at udsætte alt, der ikke er akut.

S varsler forbedringer - Det går ud over folk, som i måske i længere tid skal leve med ikke at være arbejdsduelige, være på stærk smertestillende medicin eller have dårligere mobilitet. Man kan også risikere, at sygdommen eller lidelsen bliver værre, siger hun, og sender et vink med en vognstang til politiker kollegerne på Christiansborg.

- Jeg synes, det er en dybt foruroligende, og jeg oplever, at den nuværende regering har efterladt regionerne med en opgave, der er enormt svær at løse, og en frustreret faggruppe, som forståeligt nok måske ikke er særligt samarbejdsvillige, siger Anne Møller Ronex. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sætte tal på, hvor mange behandlinger, der må udskydes som følge af, at sygeplejerskerne skal holde ferie.

Hos Socialdemokratiet vækker det ikke genklang, at der skulle være blevet handlet for sent i forhold til situationen på sygehusene.

- Jeg har ikke andet at sige, end at nu har vi taget en beslutning om at gøre det anderledes og omorganisere det for at forbedre den kaotiske situation efter corona og sygeplejerskestrejken. Det gælder ikke kun det medicinske område, men hele sundhedsområdet. Jeg mener, at man har gjort, det man har kunnet med den viden, man har haft, siger Jorun Bech, medlem af forretningsudvalget i Region Sjælland for Socialdemokratiet.