Se billedserie Zenia Stampe (R) var en af mange kritikere af kulturminister Joy Mogensen (S) efter de indledende forhandlinger om kompensation til kulturlivet. Nu ser hun lysere på muligheden for at blive enige om de kommende hjælpepakker. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Fra mistillid til forsigtig optimisme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra mistillid til forsigtig optimisme

Sjælland - 04. april 2020 kl. 07:42 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var krasse ord og massiv kritik af kulturminister Joy Mogensen (S), da hun i sidste weekend mødtes med kulturordførerne fra Folketingets partier for at forhandle om kompensationer til kulturlivet, der i øjeblikket styrtbløder penge på grund af coronarestriktioner. Blandt de hårdeste kritikere var Zenia Stampe (R), som i Berlingske kom med følgende svada:

»Vi har mistet tilliden til, at Joy Mogensen er i stand til at sikre, at vi fortsat har et rigt og velfungerende kulturliv efter krisen. Kulturministeren har nu haft tre uger til at danne sig et overblik over, hvor lokummet brænder, så vi som folketing kan handle. Men hun har stadig hverken overblik, løsninger eller penge«.

Minister med mandat Nu, en lille uges tid efter kritikken, er tonen fra De Radikales kulturordfører blevet væsentlig mere forsonlig.

- Vi havde et par ugers tiltagende, frustrerende forløb med kulturministeren, hvor jeg og de andre partiers ordførere efterspurgte både overblik og nogle muligheder fra kulturministeriets side. Men det fik vi ikke, og jeg havde ikke for alvor en fornemmelse af, at ministeriet var på sagen, fortæller Zenia Stampe.

- Et flertal blandt partierne talte om at droppe forhandlingerne og tage dem med over til Erhvervs- eller Finansministeriet, hvor pengene er. Dét havde en effekt. Jeg oplevede pludselig en regering, som var meget mere lyttende og villig til at investere nogle penge i at hjælpe kulturlivet. Joy Mogensen havde simpelthen fået et stærkere mandat at forhandle ud fra, siger Zenia Stampe.

Zenia Stampe

Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 2009

Siden 2011 medlem af Folketinget for Radikale Venstre.

Valgt i Sjællands Storkreds

Ordførerskaber: kulturordfører, fødevareordfører, grundlovsordfører, miljøordfører og naturordfører

Født 30. marts 1979

Gift med teaterinstruktør Martin Lyngbo Hun kan se tilbage på en hektisk uge, hvor det trods den indledende uenighed lykkedes kulturministeren og kulturordførerne at blive enige om en række tiltag, der skal holde hånden under nogle af det brede kulturlivs aktører. Blandt andet er der indgået aftaler om en hjælpepakker danske medier samt zoologiske haver og anlæg. Der er dog stadig en bid vej til, at alle aktører inden for kulturlivet kan se frem til økonomisk støtte fra staten.

I øjeblikket forhandler kulturministeren og partierne om en hjælpepakke til de mange kunstnere, som ikke falder ind under Erhvervsministeriets hjælpepakke til freelancere.

- For mange kunstnere gælder det, at de ikke kan komme ind under de kompensationsordninger for freelancere, der ligger under Erhvervsministeriet. Mange har sådan en "kludetæppe-økonomi", som gør det svært at sætte dem i en bestemt kasse. Mange har ikke bare en b-indkomst, som man kan modregne, men måske flere forskellige jobs og indtægter, der skal tages højde for. Derfor er jeg også glad for, at vi er ved at finde en løsning, så de ikke rent økonomisk kommer til at falde ned mellem to stole, siger Zenia Stampe,

Fredag var der endnu ikke indgået en aftale om hjælp til kunstnerne, men Politiken kunne fortælle om et internt dokument fra regeringen, som foreslår en hjælpepakke til kunstnerne på cirka 100 millioner kroner.

Institutionernes tur Næste i rækken af aktører inden for kulturlivet, som Joy Mogensen og kulturordførerne skal forsøge at nå til enighed om er kulturinstitutionerne. Her blev der fredag indkaldt til et sættemøde

- Jeg har ikke set noget udspil eller nogle papirer fra ministeriet endnu. Men min forventning er da, at vi når til enighed. Forhandlingerne fortsætter lørdag og den kommende uge. Vi går ikke på ferie, før aftalerne er på plads, lover Zenia Stampe og fortsætter:

- Kompensationen til kulturinstitutionerne bliver også et stort arbejde at lande. Igen bliver det meget teknisk, og en stor del handler om hvilke ordninger, de enkelte institutioner falder ind under. Nogle passer ganske enkelt ikke ind. Det kan for eksempel være en musical, der har kostet 15 millioner kroner at producere, men som nu ikke kan blive vist. Der nytter det jo ikke noget, at man går ind og kompenserer lønudgifter eller udgifter til vand og varme her. Det forslår som en skrædder i helvede, lyder det bramfrit fra den radikale kulturordfører.

Der arbejdes altså både i ministerier og partier for at finde frem til løsninger, der kan hjælpe dansk kulturliv gennem coronakrisen. Omfanget af coronasmitten og dens betydning for teatre, musikere, forfattere, festivaller mm. er selvsagt stadig uvis, men Zenia Stampe afviser ikke, at der skal yderligere økonomisk til for at holde dele af kulturlivet oven vande også efter coronaen har sluppet sit tag i samfundet.

- Lige nu handler det om at redde kulturlivet fra de helt store økonomiske katastrofer. Men som på så mange andre steder i vores økonomi bliver der nok brug for en saltvandsindsprøjtning på anden side af krisen. Vi kan også risikere, at der bliver brug for yderligere hjælp i forbindelse med en anden bølge af corona. Det kan også være, at folk har ændret så meget adfærd gennem denne tid, at dele af kulturlivet kun kommer langsomt i gang igen. Det kan jo godt være, at folk ikke lige med samme har lyst til at købe billetter til koncerter, hvor man står tæt, eller andre arrangementer, hvor man er mange samlet på samme sted, siger hun.

- Jeg håber, at folk forstår vigtigheden af det her - også lokalt. Det handler faktisk om, at den enkelte borgers eget lokale teater eller spillested, som lige nu hænger i en tynd tråd. Hvis ikke vi gør noget, risikerer det at lukke, siger Zenia Stampe.